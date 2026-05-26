내달 4~6일 ‘트레일 캠프 울릉’ 개최

코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠가 6월 4일부터 6일까지 2박 3일간 울릉도에서 아웃도어의 정수를 경험할 수 있는 ‘2026 코오롱 트레일 캠프 울릉’을 개최한다.
올해로 3회째를 맞이한 ‘코오롱 트레일 캠프 울릉(전 다이브 인투 울릉)’은 기록 경쟁을 넘어 자연 속에서 자신의 움직임에 온전히 몰입하며 울릉도를 가장 깊숙이 경험하도록 제안하는 코오롱스포츠만의 차별화된 아웃도어 행사다.
코오롱 트레일 캠프 울릉은 참가자의 성향에 따라 선택할 수 있는 세 가지 옵션으로 운영된다.
첫 번째 ‘하이킹’은 박배낭을 메고 태하항에서 출발해 나리분지를 거쳐 도동까지 이틀간 약 37.7㎞의 험준한 능선을 종단하며 울릉도의 입체적인 지형을 체감하는 고강도 백패킹 여정이다. 두 번째 ‘트레일러닝’은 이틀간 울릉도 해안길을 따라 누적 상승 고도 3000m 이상의 코스를 달린다. 코오롱스포츠 애슬리트팀 소속 트레일러닝 선수가 리딩을 맡아 차별화된 러닝 경험을 제공한다. 세 번째 ‘클라이밍’은 바다와 맞닿은 울릉도의 자연 암벽에서 진행된다. 코오롱 등산학교가 새롭게 개척한 루트를 따라 절벽 위에서 압도적인 풍경을 마주하는 희소성 높은 등반을 경험할 수 있다.
밀도 높은 경험을 위해 참가자들에게는 여정의 시작을 알리는 ‘준비 키트’가 사전에 배송된다. 종목에 특화된 코오롱스포츠의 전문 장비가 포함돼 있어 준비 단계부터 감각을 깨울 수 있도록 돕는다. 현장에서는 따개비밥, 산채나물 비빔밥 등 울릉도 로컬 식재료를 활용한 미식을 함께 제공해 현지의 식문화를 깊이 있게 체험할 수 있다.
참가 신청은 지난 4월 14일 12시 코오롱스포츠 공식 홈페이지를 통해 총 120명(하이킹 60명, 트레일러닝 35명, 클라이밍 25명)을 선착순으로 모집했으며 오픈과 동시에 당일 마감됐다.
코오롱스포츠 관계자는 “이번 대회는 코오롱스포츠의 아웃도어 전문성과 울릉도의 로컬 네트워크가 결합된 프로그램으로 단순한 아웃도어 활동을 넘어 미지의 섬 울릉도를 탐험하는 가장 깊숙하고 유일한 방식을 제안한다”라며 “실제 필드에서의 경험을 통해 아웃도어의 본질적인 가치를 전달하고 앞으로도 고객과의 접점을 넓혀 아웃도어 문화 저변을 확장해 나갈 것”이라고 전했다.
코오롱 트레일캠프 울릉 상세 코스는 코오롱스포츠 공식 온라인 스토어와 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.
댓글 0