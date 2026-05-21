농심, 청년농부 10명 아산공장 초청… 영농 지원금 3000만 원 전달

농심이 청년농부의 안정적인 정착을 돕기 위한 사회공헌사업을 이어갔다.
농심은 지난 20일 농림수산식품교육문화정보원 김준영 센터장이 참석한 가운데, 청년농부 10명과 멘토 10명을 아산공장으로 초청해 감자 스낵 생산 현장 견학과 감자 재배 교육을 실시했다고 21일 밝혔다. 이와 함께 영농 지원금 총 3000만 원을 전달했다.
이날 행사는 농심이 진행하는 ‘함께하는 청년농부’ 사업의 일환으로 마련됐다. 농심은 귀농 청년의 안정적인 정착과 영농 활동을 돕기 위해 지난 2021년부터 해당 사회공헌사업을 시작했다.
농심 관계자는 “농심 제품의 경쟁력은 우리 농가에서 정성껏 키워낸 우수한 원료에서 출발한다”라며, “귀농 청년들이 전문 영농인으로 자리 잡을 수 있도록 지원하며 농촌과 기업이 함께 성장하는 상생을 실천하겠다”라고 말했다.
한편 농심은 함께하는 청년농부 사업에 선정된 이들에게 농사 시작 전 사전계약과 선급금을 지급해 안정적인 영농활동 여건을 마련하고 있다. 이후 재배 과정에서 우수 생산자와 청년농부의 멘토-멘티 결연을 통해 노하우 전수 체계를 갖추고, 씨감자 보관 및 관리방법 교육, 파종시기 현장지원 등을 진행한다.
청년농부가 본 프로그램을 성실히 이수해 계약수량을 넘는 수확을 거둘 경우에도 원한다면 농심이 생산량 전량을 구매한다.
특히 농심은 판로 걱정 없도록 청년농부들이 생산한 감자를 전량 구매한다는 방침이다. 실제로 농심의 청년농부 감자 구매량은 2022년 132t에서 지난해 583t으로 늘었으며, 누적 구매량은 총 1793t(올해 3월 기준)에 달한다. 이는 수미칩, 포테토칩 등 농심의 대표 감자 스낵 생산에 활용됐다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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