‘챗봇’ 넘어 해결사 된 AI…‘K-스타트업’ 혁신이 AWS 서밋 빛냈다

‘AWS(아마존 웹서비스) 서밋 2026’ 현장에서 국내 스타트업들이 인공지능(AI)과 클라우드 기술을 결합해 산업 맞춤형 솔루션을 제시했다.
AWS가 정한 이번 스타트업 존의 키워드는 ‘AI 시대의 창조자들’이다. 라이브 스트리밍, AI 추론 클라우드, 인적 자원(HR) 관리, 제조 현장, 리테일 분석 등 각 분야의 AI 스타트업 8곳이 참여해 비즈니스 적용 사례를 선보였다.
현장을 묶는 공통점은 ‘에이전틱 AI’의 본격적인 산업 기술화다. 과거의 AI가 인간의 명령을 받아 단순반복 업무를 대행하는 ‘비서’ 수준에 머물렀다면, 이번 서밋에 참여한 기업들은 스스로 맥락을 분석하고 판단해 결과물까지 도출하는 능동형 솔루션을 대거 전면에 내세웠다.
● ‘미토스’도 못 찾은 보안 결함 찾아냈다
사이버 보안 전문 기업 티오리(대표 박세준)는 AI 해커 솔루션 ‘진트(Xint)’를 기반으로 보안 진단 자동화 기술을 시연했다. AI가 ‘보안 전문가’가 돼 소프트웨어의 약점을 찾아내고 방어까지 수행하는 기술로, 소스 코드 레포지토리를 시스템에 업로드하면 AI가 코드베이스를 샅샅이 뒤져 보안 허점을 찾아낸다.
취약점 발견에 그치지 않고 해킹 경로를 직접 증명하는 ‘공격 재현 코드(PoV)’까지 스스로 만들어낸다. AI가 실제 사용자처럼 웹사이트 기능을 사용하며 취약점을 탐지하는 웹 보안도 선보였다.
특히 최근 보안 업계를 달군 ‘클로드 미토스(Claude Mythos)’가 발견하지 못한 취약점도 찾아내는 성과를 이뤄냈다. 현장에서 확인할 수 있는 시연 결과물은 보안 결함의 위험도와 상태, 제목 등을 한눈에 파악할 수 있도록 구성돼 있었다.
● 단순 반복 업무 넘어 전 과정 관여 ‘AI 파이프라인’
AI 서비스 전문 기업 인포플라(대표 최인묵)는 ‘비전 AI’를 활용한 스마트 제조 공정 기술을 선보였다. 반도체 공정 이미지나 시뮬레이션 영상을 기반으로 미세 결함을 실시간으로 탐지하는 과정을 시연했다.
지난해 AWS 서밋에서 최 대표는 반복 업무에 한정된 솔루션과 텍스트 중심 자동화를 극복하겠다고 강조한 바 있다. 올해 인포플라는 후속 과정까지 AI가 관여하는 ‘AI 파이프라인’을 선보였다.
이 시스템에서 탐지 결과는 AWS 기반 스트리밍 환경에서 실시간으로 처리되고, 품질 검사 및 작업 이력 데이터를 활용한 리포트를 생성해 운영 업무 자동화까지 연결하는 것이 특징이다.
● 4k 영상도 단숨에…‘초저지연 스트리밍’ 선봬
마플코퍼레이션의 버추얼 특화 라이브 스트리밍 씨미(CiME)는 아마존 인터랙티브 비디오 서비스(Amazon IVS) 저지연 기술을 기반으로 한 라이브 스트리밍 플랫폼을 구현했다.
가장 큰 특징은 FHD 기준 3~5초 수준의 ‘초저지연 스트리밍’과 ‘4K 초고화질’이다. 현장에서는 버추얼 유튜버(버튜버) 라이브 공연이 실시간 진행됐다.
참관객이 직접 참여하거나 응원봉, 콘서트장 효과를 경험하며 인터랙티브 스트리밍 환경을 체험할 수 있도록 구성됐다.
● 인사 관리도 ‘AI’…조직 맥락 읽고 직책·권한도 알아본다
인사 관리(HR) 부문의 혁신도 돋보였다. 플렉스(flex)는 관계 데이터를 기반으로 조직 내 맥락을 이해하는 HR AI 플랫폼을 소개했다.
참관객은 자연어 질문만으로 근태, 목표, 1on1, 협업 데이터 등을 종합한 인사이트가 생성되는 과정을 확인할 수 있다. 특히 같은 질문이라도 사용자의 직책과 권한에 따라 응답 내용이 달라지는 ‘에이전틱 AI’ 기반 환경도 함께 체험할 수 있도록 구현됐다.
이외에도 △사진 한 장으로 모델링 및 실시간 소통 스트리밍이 가능한 AI 서비스 ‘타입캐스트(네오사피엔스)’, △다양한 오픈 모델을 간편히 사용할 수 있는 AI 추론 클라우드 플랫폼 ‘프렌들리AI’, △CCTV 영상 기반 오프라인 리테일 분석 AI ‘메이아이(mAy-I)’ 등이 현장을 꾸몄다.
AWS는 “이번 스타트업 존을 통해 생성형 AI와 에이전틱 AI 기술이 여러 분야에서 실제 서비스 형태로 구현되는 과정을 지속적으로 소개할 예정”이라고 밝혔다.
AWS 서밋 서울 2026 스타트업 존은 21일까지 코엑스에서 만나볼 수 있다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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