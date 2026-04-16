하나은행, 넥스트증권과 맞손… 외국인 국내 주식 투자 환경 개선한다

하나은행은 넥스트증권과 해외 투자자의 국내 주식 투자 환경 개선을 위해 ‘외환거래(FX) 및 외국인 증권투자 보관업무’ 협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약은 정부의 외환시장 구조 개선 및 외국인 주식통합매매계좌 도입 등 국내 자본시장 선진화 정책에 발맞춰 해외 투자자의 국내 시장 접근성을 높이는 금융 인프라를 구축하기 위한 조치다.
양사는 이번 협약으로 ▲FX API를 활용한 실시간 환율 정보 공유 및 거래 ▲해외 증권사의 국내 거래소 결제를 위한 외국인 증권투자 보관업무 ▲해외 투자자 대상 24시간 실시간 환율 적용 등에서 협력한다.
이번 협약으로 그간 원-달러 거래 시간 제한으로 불편을 겪었던 해외 투자자들의 거래 편의성이 개선될 전망이다. 또 하나은행은 주식 매매 이후 발생하는 원화 결제 및 공시 서비스 등 다양한 부가서비스를 제공해 외국인 투자자에 대해 친화적인 시장을 조성하는 데 기여한다는 방침이다.
조범준 하나은행 자금시장그룹 상무는 “넥스트증권과의 협업을 통해 서울 외환시장과 국내 주식시장이 글로벌 무대로 확장될 수 있는 초석을 다지게 됐다”며 “앞으로도 외환 선도은행으로서 자본시장 전반의 금융 서비스를 혁신해 원화 국제화에 기여하겠다”고 밝혔다.
김승연 넥스트증권 대표이사는 “이번 협약은 금융당국의 정책 방향에 맞춰 신규 금융투자 서비스 출시 전 필요한 외환 및 수탁 인프라를 사전에 마련하기 위한 협력의 일환”이라며 “글로벌 투자 환경 변화에 대응하기 위한 준비를 안정적으로 진행해 나갈 것”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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