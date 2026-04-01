AI-소프트웨어 기반 교육 전면 확대해 인재 육성

1951년 설립된 충북대는 70여 년간 축적된 연구·교육 역량과 4개의 연구거점 캠퍼스를 기반으로 지속적인 혁신을 이어오고 있다. 특히 G-램프, RISE, 반도체 및 이차전지 특성화 사업 등 대형 국책사업을 유치하며 국가 전략 산업과 연계된 교육 및 연구 경쟁력을 강화해왔다. 이러한 노력은 2023 세계혁신대학랭킹(WURI) 4차 산업혁명 분야 국내 1위, 2024 국립대학 육성사업 최우수(S 등급), 2026 QS 세계대학평가 상위 11.8% 등 다양한 성과로 이어지고 있다.
충북대 교육혁신의 핵심은 ‘미래 산업 수요 기반 교육혁신 전략’에 있다. 디지털 전환과 인공지능(AI) 중심 사회에 대응하기 위해 AI·소프트웨어 기반 교육을 전면 확대하고 AI 튜터제 운영, AI 혁신위원회 등을 통해 교육과 연구의 융합을 적극 추진하고 있다. 또한 학생설계전공과 무전공 입학제도를 도입해 학생의 학습 선택권을 확대하고 자기 주도적 교육 환경을 구축했다.
글로벌 경쟁력 강화 역시 주요 성과 중 하나다. 충북대는 55개국 300여 기관과의 국제 교류를 바탕으로 글로벌 교육 네트워크를 확장해 왔으며 외국인 유학생을 위한 국제학부 신설, G-Cruit 장학금 지원, 글로벌 학·석사 연계과정 운영 등을 통해 국제공동교육 체계를 고도화하고 있다.
지역과 산업을 연결하는 협력 기반 교육혁신도 주목할 만하다. 충북대는 ‘지·산·학·연 협력체계(Quad-Helix)’를 구축해 지역 혁신 생태계 조성에 앞장서고 있으며 ‘LINC 3.0’ 사업과 ‘창업중심대학’ 사업을 중심으로 기업, 지자체, 연구기관이 참여하는 협력 플랫폼을 운영한다. 이를 통해 산학 공동 연구, 기술이전, 창업 지원 등 실질적인 산업 연계 성과를 창출하고 있다.
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