전사적 캠페인-교육 통해 보안 사고 예방 실천

공단은 1998년 한국토지주택공사(구 대한주택공사)로부터 분사돼 공공임대주택의 효율적 관리와 입주민의 주거 복지 증진을 위해 설립된 공공기관이다. 진주 본사, 전국 13개 지사, 353개 관리소에 약 2700명이 근무 중이다. 영구임대주택 14만 호를 비롯한 LH 건설 임대주택, 지자체 공공임대주택, 군 주거시설 등 전국 32만 호의 공공 부문 임대주택을 안전하고 효율적으로 관리하며 주거 정책의 현장에서 맡겨진 역할을 성실히 수행하고 있다.
공단의 주요 사업으로는 △임대주택 취약계층 보호와 위기가구의 복지자원 연계 등 입주민 주거복지 증진 사업 △투명한 공공임대 공급제도 현장 집행을 위한 임대·운영 사업 △안전하고 쾌적한 주거 환경 제공과 생활편의 증진을 위한 주택관리 사업 △그 외 보수용역 사업 등이 있다.
이와 같은 사업을 성공적으로 수행하기 위해 정보 시스템의 안정적인 운영과 정보보안의 중요성이 대두됨에 따라 정보 시스템을 자체 관리함으로써 변화된 업무 환경에 빠르게 대처하고 있다. 2024년부터는 전국에 산재된 관리 현장을 직접 방문해 정보보안·개인정보 보호 점검 및 교육을 실시하고 있다.
또한 공단은 임직원의 정보보안·개인정보 보호 역량 강화와 자율적 실천 문화 확산을 위해 관련 매뉴얼을 제작·배포하고 매월 셋째 주 사이버 보안 진단 결과와 필수 보안 프로그램 설치 여부를 내부 경영평가 지표에 반영하는 등 정보보안 활동에 힘쓰고 있다. 이 같은 전사적 캠페인과 교육을 통해 24시간 365일 장애 없는 서비스를 제공하고 있다.
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