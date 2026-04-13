농협, 영농철 전국 동시 일손돕기 돌입… 올해 영농인력 260만 명 공급

농협중앙회는 13일 경남 새남부농협 농산물산지유통센터에서 ‘2026년 범농협 영농지원 전국 동시 발대식’을 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 강호동 회장을 비롯한 범농협 임직원과 박완수 경남도지사, 장재혁 합천군 부군수, 경상국립대학교 대학생 등 600여 명이 참석했다. 발대식은 전국에서도 동시에 진행돼 농협 지역본부, 시군지부, 농축협이 함께 참여했으며, 범농협 임직원과 대학생, 자원봉사자 등 약 6000여 명이 영농지원 활동에 동참했다.
참석자들은 발대식 후 합천 관내 농가를 찾아 마늘밭 비료 시비, 레드향 가지치기 등 일손돕기 활동을 펼쳤다. 현장에서는 전동비료 살포기 등 영농물품도 전달됐다.
농협은 올해 유·무상 영농인력 260만 명을 농가에 공급할 계획이다. 시·도형 인력중개센터를 중심으로 농촌인력중개센터 간 영농인력풀을 공유해 인력 운용 효율성을 높이고, 도시 은퇴자와 전업주부 등 유휴인력을 도시농협을 통해 모집·연계하는 ‘농협 도농인력 이음’ 사업도 새롭게 추진한다.
아울러 ‘농심천심(農心天心) 임직원 자율참여형 농촌일손돕기’를 활성화하고, 법무부와 협력한 사회봉사명령자 영농지원, 보라미봉사단 활용사업 등 무상 영농인력 지원도 지속 확대할 예정이다. 수해 등 재해 발생 시 신속한 복구 지원에도 범농협 역량을 집중할 방침이다.
강호동 농협중앙회장은 “한 해 농사의 시작을 알리고 농촌일손돕기의 범국민적 참여를 확산하고자 전국 동시 발대식을 개최했다”면서 “인건비와 영농자재비 상승, 일손 부족으로 어려움을 겪는 농업인 지원에 총력을 다하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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