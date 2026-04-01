동두천 중앙역 엘크루 더퍼스트, 특별분양 개시 … “GTX-C 기대감에 준공 프리미엄 갖춰”

‘동두천 중앙역 엘크루 더퍼스트’가 준공 후 특별분양을 진행한다. 동두천중앙역 도보권 입지를 갖춘 엘크루 더퍼스트는 GTX-C 노선의 동두천역 연장 개통 확정 이슈와 맞물려 대표 수혜 단지로 주목받고 있다.
엘크루 더퍼스트는 지하 3층~지상 26층, 2개 동 규모의 주상복합단지로 아파트 168세대, 오피스텔 54실, 상업시설 17실로 구성된다. 전용 72㎡ 단일 타입 중심 설계에 4베이 구조, 넉넉한 수납공간, 스마트 시스템 등을 적용해 실거주 편의성을 높였다. 준공 단지인 만큼 실제 공간을 직접 확인하고 선택할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다.
무엇보다 눈에 띄는 부분은 교통 프리미엄이다. 기존 1호선 동두천중앙역 역세권 입지에 더해 GTX-C 동두천역 연장 개통 확정으로 수도권 접근성이 한층 개선될 것으로 기대되면서, 서울은 물론 주요 수도권 지역으로의 이동 편의성이 높아질 전망이다.
여기에 특별분양 계약자를 위한 3가지 파격 혜택도 더해졌다. 금융이자 지원, 가전제품 지원, 취득등록세 지원이 제공돼 초기 자금 부담을 낮춘 것이다. 교통 호재와 준공 프리미엄, 실질적인 분양 혜택까지 모두 갖춘 만큼 엘크루 더퍼스트는 실거주와 미래가치를 함께 고려하는 수요자들의 관심을 끄는 현장으로 평가받고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0