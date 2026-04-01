LG의 AI ‘엑사원’ 국내 1위 넘어 글로벌 정조준

[미래를 향한 약속]LG그룹
2주 걸리던 암 진단 1분에 ‘뚝딱’
투자-기술-인재 등 ‘삼각축’ 집중
LG그룹 미래 성장 동력의 두 축은 ‘과감한 투자’와 ‘혁신 기술’이다. LG는 구광모 ㈜LG 대표가 미래 성장동력으로 강조하는 인공지능(AI) 기술을 통해 새로운 가치를 창출하는 데 집중하고 있다.
LG는 AI 분야에서 세계 최고 수준의 기술 경쟁력을 확보하기 위해 그룹 AI 싱크탱크인 ‘LG AI연구원’ 중심으로 투자와 연구를 진행 중이다. LG AI 연구원은 자체 개발 AI 모델인 ‘엑사원’의 연구, AI 응용 연구개발에 집중하며 계열사 난제 해결을 돕고 있다. 다른 산업 분야와의 협업도 늘려 AI 생태계를 확장 중이다.
엑사원, 국내 1위 넘어 ‘글로벌’ 조준
LG AI연구원은 2025년 12월 세계 최고 수준 성능의 프런티어급 모델 ‘K-엑사원’을 공개했다. ‘K-엑사원’은 236B(2360억 개 파라미터) 규모로 개발됐다.
‘K-엑사원’은 오픈 웨이트(가중치 공개) 모델 ‘글로벌 톱 5’를 노릴 수 있는 성능을 달성하며 ‘글로벌 최신 AI 모델 대비 100% 이상’이라는 도전적인 목표를 충족했다. ‘K-엑사원’은 정부 1차 평가 벤치마크 평균 점수에서 미국과 중국의 최신 오픈 웨이트 모델 중 비슷한 규모인 알리바바의 ‘큐웬3 235B’ 대비 104%의 성능, 오픈AI의 ‘GPT-OSS 120B’ 대비 103%의 성능을 보였다.
LG는 국가대표 AI를 뽑는 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’의 사업자로 선정돼 타 컨소시엄과 AI 모델 개발 경쟁 중에 있다. 올해 1차 평가 결과에서 13개 벤치마크 중 10개 부문 1위를 달성하는 등 한 발짝 앞서 있다. LG 컨소시엄은 세계 최고 수준의 프런티어 AI 모델 대비 100% 이상의 성능을 내는 ‘K-엑사원’ 개발을 목표로 하고 있다.
산업 난제 해결하는 ‘전문가 AI’
LG는 세계적인 파트너사와 함께 ‘전문가 AI’를 만들고 있다. LG AI연구원은 런던증권거래소 그룹의 데이터와 뉴스, 공시 자료를 기반으로 투자의 수익률을 예측하고 보고서를 작성하는 ‘엑사원 비즈니스 인텔리전스’를 개발했다. 금융 AI 분야에서 한국과 영국의 첫 협력 사례다. LG전자와 LG디스플레이, LG생활건강, LG유플러스 등 각 계열사에서도 엑사원 기반의 AI 서비스를 활용하며 사업적인 성과를 창출하고 있다.
바이오에도 AI를 접목하고 있다. ‘엑사원 패스 2.5’는 질병 진단 시간을 2주에서 1분 이내로 단축할 수 있는 정밀 의료 AI 모델로 주요 암종 유전자 변이 예측 정확도를 세계 최고 수준인 76.75%까지 높였다. LG AI연구원은 암을 정복하는 의료 AI 실현을 위해 미국 밴더빌트대학교 메디컬 센터 황태현 교수팀과 협력 중이며 향후 이식 거부, 면역학, 당뇨 등으로 연구 범위를 확장할 계획이다. 유전체 연구에서 세계적 권위를 지닌 미국 잭슨랩과 공동 연구를 통해 알츠하이머 예측 정확도를 92%로 끌어올리기도 했다.
AI 인재 양성에도 과감한 투자
LG는 LG AI연구원을 중심으로 AI 기초교육부터 석·박사 과정까지 AI 인재 양성을 위해 꾸준히 투자하고 있다. 올 3월 LG AI대학원은 국내 1호 교육부 공식 인가 사내 대학원으로 출범하며 개원식을 열었다. LG AI대학원은 임직원을 대상으로 코딩 테스트와 AI 모델링 평가 등 선발 전형을 거쳐 석사 과정 11명, 박사 과정 6명의 신입생을 선발했다. 과정은 각각 석사 1년, 박사 3년 이상으로 구성되며 학비는 전액 지원된다. 교육과정은 LG AI연구원의 연구 인프라와 산업 현장 데이터를 활용한 실전형 코스로 설계돼 현장에 투입될 전문가들을 양성한다.
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