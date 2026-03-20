중고명품 플랫폼 시크앱, 판매수수료 0원 이벤트 진행…고가명품 특화 컨시어지 서비스 출시

중고명품 플랫폼 시크앱(CHIC)이 판매자 혜택을 강화하고, 에르메스 거래에 특화된 프리미엄 컨시어지 서비스를 새롭게 선보인다.
시크는 최근 ‘에르메스 컨시어지 서비스’를 출시했다. 오프라인 고가 거래 비중이 확대되고 외국인 고객 유입이 늘면서 거래에 대한 상담 수요가 커진 데 따른 것이다.
이번 서비스는 해당 상품에 한해 전담 컨설턴트를 배정하고, 시장가와 거래 데이터를 기반으로 맞춤형 판매 전략과 상담을 제공한다. 고가 거래 과정에서 발생할 수 있는 리스크 관리까지 지원하며, 보다 안정적인 거래 환경을 구축하는 데 초점을 맞췄다. 또 멤버십 형태로 진행하여 고가 거래에 대한 수수료 부담도 줄일 수 있는 혜택도 함께 제공한다.
시크는 현재 판매자 대상 기간 한정 수수료 프로모션도 운영하고 있다. 기존 업계 최저 수준의 수수료 정책에 더해, 3월 말까지 판매수수료 0원 혜택을 포함한 이벤트를 진행하며 판매자 부담을 낮추는데 초점을 맞췄다. 고가 명품 거래에서 중요한 수수료와 정산 조건 측면에서, 판매자 혜택을 앞세운 운영을 강화하고 있다는 설명이다.
최근 거래 범위를 넓히고 있는 가운데, 시크는 고가 명품 거래를 중심축으로 가져가는 전략도 함께 이어가고 있다. 다양한 브랜드로 거래 저변을 확대하면서도, 고가 명품 거래에 대한 전문 서비스와 판매자 혜택을 강화해 시장 내 입지를 넓혀가려는 움직임으로 풀이된다.
시크 관계자는 “고가 명품 거래에서는 단순 거래와 판매 조건뿐 아니라 전문 상담에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다”며 “시크는 판매자 혜택을 확대하는 동시에, 프리미엄 서비스를 강화해 시장 내 경쟁력을 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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