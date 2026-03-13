웨스틴서울파르나스, BTS 컴백 맞춰 협업… 전 세계 100개 한정 굿즈·테마 패키지 선봬

파르나스호텔이 운영하는 웨스틴서울파르나스가 방탄소년단 정규 5집 발매를 기념해 하이브와 손잡고 특별 협업 행사를 오는 20일부터 4월 19일까지 한 달간 선보인다고 13일 밝혔다.
이번 행사의 핵심은 희소성이다. ‘BTS THE CITY ARIRANG SEOUL(비티에스 더 시티 아리랑 서울)’ 공식 브랜딩이 적용된 한정판 기념품 세트가 포함된 객실 패키지는 전 세계 단 100개만 운영된다. 쿠션·담요·반다나·캐리어 스티커 등 4종으로 구성된 기념품 세트 역시 하이브와 공동 기획한 전용 아이템으로 시중에서는 구할 수 없다고 한다. 방탄소년단 세계 순회공연을 맞아 서울을 찾는 전 세계 팬이라면 이 패키지를 통해서만 소장할 수 있는 셈이다.
식음 행사도 마련된다. 호텔 내 아시아 음식 전문 식당 ‘아시안 라이브’에서는 ‘아리랑 시그니처 저니-한국의 선율, 미식으로 완성하다’를 주제로 한정 메뉴 5종을 선보인다. 방탄소년단이 세계에 알린 한식에서 영감을 받아 구성한 메뉴로, 국산 발아 들깨 오일 막국수와 한우 육전, 시그니처 물회, 비빔국수와 한우 채끝 스테이크, 흑돼지 삼겹살 김치볶음밥과 깐풍 전복, 오리 미나리 불고기와 된장찌개 등이 포함된다고 한다.
로비 라운지&바 ‘더 로그’에서는 방탄소년단을 상징하는 숫자 ‘7’을 모티브로 한 ‘칠절판’ 메뉴를 선보인다고 한다. 한국 전통 음식 구절판에서 착안해 방탄소년단 세계 순회공연 개최국인 한국·일본·미국·멕시코·영국·프랑스·태국 7개국의 음식을 하나의 모둠 요리로 담아냈다. 한국 전통 식재료 미숫가루를 활용한 ‘아리랑 라테’도 함께 선보이는데, 음료 위에 ‘BTS THE CITY ARIRANG’ 로고 디자인으로 특별함을 살린 것이 특징이다.
파르나스호텔 관계자는 “이번 협업은 단순한 팬 대상 행사를 넘어 한국 대중음악과 한식, 호텔 경험을 하나로 엮은 문화 콘텐츠”라면서 “서울을 찾는 전 세계 팬들이 웨스틴 서울 파르나스에서만 누릴 수 있는 특별한 추억을 만들길 바란다”고 말했다.
