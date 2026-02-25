파블로항공, 방산·산업·공연 3대 축 ‘MSX 전략’ 제시… 드론쇼코리아 참가

부산벡스코 드론쇼코리아 2026 참가
방산(M)·인스펙션(S)·공연(X) 3대 축 확립
군집 AI 기술 확장… 분야별 맞춤 설루션 고도화
중동 로열패밀리 등 엔터 분야 신규 수요 창출
군집 인공지능(AI) 항공·방산 플랫폼 기업 파블로항공이 무인기 전문 전시회 ‘드론쇼코리아 2026(DSK 2026)’에서 차세대 드론 기술을 제안한다.
파블로항공은 오는 27일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 DSK 2026에 참가한다고 25일 밝혔다.
이번 전시회를 통해 파블로항공은 글로벌 도약을 위한 3대 핵심 분야로 방위산업(파블로M)과 인스펙션(파블로S), 드론아트쇼(파블로X) 등 3가지 축(M·S·X)을 확립했다고 강조했다. 군집 AI 기반 산업 분야별 전용 기체와 최적화 운영 설루션 개발을 통해 맞춤형 기술 혁신 로드맵을 제시했다. 김영준 파블로항공 의장(창업자)은 “드론이 피지컬 AI 핵심 플랫폼으로 주목받고 있는데 실제로 다양한 산업 현장 특성에 맞춰 정교한 최적화 작업이 동반될 때 효율이 극대화될 수 있다”며 “파블로항공은 분야별로 최적화된 군집 AI 기술을 통해 완전히 차별화된 드론 설루션을 제공한다”고 말했다.
군집 AI 자폭드론 파블로M 전투체계… 미래 전장 새 표준 제시
방산 분야는 군용 드론 파블로M 시리즈를 주축으로 한다. 파블로항공은 정찰이나 지상 표적 공격에 국한됐던 기존 드론 전투 개념에서 ‘대드론 공중표적 대응체계’를 보완해 정찰(Reconnaissance), 공격(Strike), 요격(Counter) 등 3개 축 기반 드론 전투개념과 관련 제품을 선보인다. 각 체계를 대표하는 파블로M 제품은 군집 정찰드론 R10s·R20s, 군집 자폭드론 S10s·S20s, 군집 요격드론 C05s·C10s 등으로 구성됐다. 특히 표적정보 수집부터 ‘살보스트라이크(Salvo Strike)’ 방식 동시·시차 공격과 하드킬 기반 요격까지 아우르는 미래형 종합 군집 AI 자폭드론 전투체계 운용 개념을 이번 전시회에서 처음 공개했다. 전시회에서 최초로 선보인 군집 자폭드론 제품 S20s의 경우 비행거리가 40~110km로 기존 S10s 대비 2.7배가량 늘렸고 탑재중량이 1.5~5.0kg 수준으로 3.3배 증가한 것이 특징이다. 고중량·중장거리 군용 드론으로 만들어져 폭넓은 임무 확장성을 갖췄다고 소개했다. 여기에 주익 모듈 교체와 장비 추가를 통해 정찰 임무 수행용으로 신속하게 전환할 수 있도록 설계됐다고 한다. 군 전반에서 요구하는 모듈화를 통한 장비 효율 극대화를 구현한 드론으로 완성됐다.
이밖에 현장 활용도를 고려해 성능과 휴대성을 높인 GCS(Ground Control System) 3가지 타입과 다양한 환경에서 임무 활용도 검증을 마친 FPV 자폭드론, 드론 전문요원 양성을 위한 교육훈련용 FPV 드론 등을 전시했다.
군집 드론 기술 산업용(파블로S)으로 확장… 인스펙션 등 효율 극대화
파블로항공은 3대 축 전략에 맞춰 군집 AI 인스펙션 드론 브랜드 ‘파블로S’를 론칭했다. 특히 항공기 격납고와 플랜트, 철도·지하 인프라 등 극한 환경에서 안정적인 점검 임무 수행이 가능한 차세대 산업용 인스펙션 설루션을 제안한다.
이번 전시회에서는 대한항공과 공동 개발해 올해 CES 2026 드론부문 혁신상을 수상한 군집 AI 기반 항공기 외관검사 시스템 ‘인스펙X’와 항공기 외관검사 전용 드론 I10s를 국내 최초로 공개했다.
로보틱스 관련 설루션도 준비했다. 드론과 로봇을 결합한 ‘하이브리드 인스펙션 플랫폼’을 선보인 것. 까다로운 임무 환경에서 안정적으로 임무 수행이 가능한 인스펙션 전용 드론, 설계부터 제조, 교육 등을 아우르는 엔드투엔드 인스펙션 서비스 모델을 제시하면서 글로벌 고객 접점을 확대한다는 방침이다.
공연용 파블로X 불꽃드론 콘텐츠 고도화… “신규 수요 창출 기대”
파블로항공은 드론쇼 전용 브랜드 ‘파블로X’를 운영한다. 단순 라이트쇼 개념을 넘어 군집 AI 드론 기술을 활용해 불꽃 연출과 수상 퍼포먼스, 음향 등이 결합된 몰입형 멀티엔터테인먼트 드론 콘텐츠를 구현했다. 실제로 최근에는 중동 지역 로열패밀리(오만 왕실, 세르비아 카운트다운 등) 행사에 파블로항공이 초청돼 드론쇼를 운영한 것으로 알려졌다. 중동 로열패밀리를 중심으로 파블로항공의 공연 퍼포먼스가 입소문을 타고 있다고 한다. 주요 제품으로는 불꽃 연출이 가능한 전용드론 F40을 비롯해 수상 클러스터 드론 A20 등을 보유하고 있다. AI 기반 드론아트쇼 공연 설계 전용 소프트웨어 ‘네오피카소(NeoPicasso)’를 활용해 공연 세팅부터 비행 환경 점검과 제어까지 드론쇼 종합 패키지를 제공한다.
파블로항공 관계자는 “기네스 기록에 오른 차별화된 드론쇼 연출 기술과 안정적인 군집 운용 노하우를 기반으로 글로벌 엔터테인먼트 분야 신규 수요를 발굴해 나갈 계획”이라고 설명했다.
댓글 0