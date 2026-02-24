日 열도흔드는 핑크빛 K-뷰티… 닥터지, ‘벚꽃 한정판’ 앞세워 일본공략

분기별 최대 할인 행사인 큐텐 메가와리서 한정 패키지 공개
닥터지는 오는 27일부터 다음 달 11일까지 일본의 대형 전자상거래 플랫폼인 큐텐의 메가와리 행사에 나선다고 24일 밝혔다.
현지 전문가와 협업한 자외선 차단 립 제품 최초 선보여
피부 전문가의 전문성 담은 처방으로 글로벌 인지도 확장
이번 행사에서 닥터지는 봄기운을 시각화한 스페셜 꾸러미인 벚꽃 에디션을 한정판으로 내놓는다. 외부 자극에 예민한 피부를 가진 사용자도 편안하게 사용할 수 있도록 기획된 이번 에디션은 브랜드의 핵심 보습 제품 4종과 자외선 차단제 3종으로 구성됐다. 해당 패키지는 행사 기간에만 구매 가능하다고 한다.
현지 메이크업 전문가 겐세이(GENSEI)의 색채 감각이 더해진 UV 레이어링 립 에센스 2종도 이번 기회에 처음 공개된다. 이 제품은 자외선 차단 기능과 함께 입술을 촉촉하게 유지하는 3중 보호막을 형성하는 것이 특징이다. 자연스러운 생기를 부여하는 장밋빛 분홍색과 복숭아색 두 가지로 판매된다.
닥터지는 피부과 전문의가 겪은 실제 경험을 바탕으로 설립된 브랜드다. 피부 장벽 보호를 최우선으로 하는 각·보·자(각질 제거·보습 진정·자외선 차단)라는 3단계 관리 체계를 강조하며 국내외 시장에서 입지를 굳혀왔다. 현재 일본을 비롯해 미국과 태국 등 전 세계 13개국에 진출하며 한국 화장품의 기술력을 전파하고 있다.
브랜드 관계자는 일본 고객들에게 피부 과학을 바탕으로 한 진정성을 전달할 수 있는 다양한 행사를 지속해서 펼치겠다고 설명했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
