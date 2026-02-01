카카오 노조 “다음 운영사 매각과정 투명 공개를”

“고용승계나 처우 보장 대책도 없이
카카오 노동조합이 최근 포털 ‘다음’ 운영사 AXZ 매각을 두고 매각 과정을 투명하게 공개하라고 회사 측에 촉구했다. AXZ 직원의 고용 승계 및 처우 유지도 요구했다.
AXZ 일방적 매각 추진한 사측 규탄”
카카오측 “노조와 지속적 소통할 것”
전국민주노동조합총연맹 산하 화섬식품노조 카카오지회(크루유니언)는 “최근 카카오의 일방적인 AXZ 매각 결정에 대해 깊은 유감을 표하며 이를 규탄한다”고 3일 밝혔다. 노조는 구체적으로 △매각 추진 배경 및 향후 계획 공개 △AXZ 조합원들의 고용 승계와 처우 유지를 명확히 보장 △고용 불안 해소를 위한 대책 마련 등을 촉구했다.
카카오 이사회는 지난달 29일 AXZ를 업스테이지에 매각하는 양해각서(MOU) 체결을 승인했다. 완전 자회사인 AXZ 지분 전량을 업스테이지에 넘기고 카카오가 업스테이지 지분 일부를 얻는 지분 교환 방식이다.
카카오는 지난해 3월 포털 다음을 운영하던 카카오 사내독립기업(CIC) ‘콘텐츠CIC’를 분사했다. 카카오는 두 달 뒤인 5월에 AXZ를 신설하고 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인 등 다른 계열사 인력을 추가로 배치했다. 같은 해 12월에는 AXZ에 콘텐츠CIC 업무를 이관했다. 카카오 노조는 분사 소식이 전해지자 총파업과 단식투쟁에 나선 바 있다.
노조는 “카카오는 AXZ 분사 당시 해당 조치가 단기적 재무 개선이나 매각을 전제로 한 것이 아니라고 강조했다”며 “그러나 불과 1년도 지나지 않아 매각이 추진되면서 약속이 사실상 무의미해졌다”고 했다. 이어 “AXZ 매각은 당사자인 크루들과의 협의 없이 일방적으로 추진되고 있으며, 고용 승계나 처우 보장에 대한 구체적인 대책이 없다”고 주장했다. 이에 대해 카카오 측은 “노조와 지속적으로 소통할 것”이라고 밝혔다.
전혜진 기자 sunrise@donga.com
