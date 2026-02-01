컨텍 “4월 제주 ‘아시안 스페이스 파크’ 준공” 外[톡톡 스타트업 뉴스]

■ 컨텍 “4월 제주 ‘아시안 스페이스 파크’ 준공”
우주 지상국 서비스 전문 기업 컨텍(대표이사 이성희)이 4월 초 제주 제주시 한림읍 상대리에 아시아 최대 규모 민간 지상국 단지 ‘아시안 스페이스 파크(ASP·사진)’를 정식 준공한다고 3일 밝혔다.
제주 ASP는 컨텍의 자체 안테나와 글로벌 파트너사의 위성용 안테나(저궤도 및 정지궤도) 12기가 집결된 국내 유일의 ‘민간 안테나 팜(Farm)’이다. 컨텍은 제주 ASP 준공을 계기로 향후 인공지능(AI) 기반 데이터 센터를 구축해 단순 위성 데이터 수신을 넘어 분석과 전처리를 현장에서 수행하는 ‘우주 데이터 올인원 허브’로 기능을 확장할 계획이다.
ASP 준공은 인프라 확충을 넘어 제주를 아시아 우주 비즈니스 전략 거점으로 부각시키는 효과를 낼 것으로 기대된다. 제주도는 민간 주도 우주 산업과 지상국 인프라 성장 가능성에 주목하며, ASP 구축과 준공 과정 전반에 걸쳐 행정 및 제도적 지원을 해 왔다.
이성희 대표는 “ASP는 전 세계 우주 기업들이 데이터를 교환하고 새로운 비즈니스 가치를 창출하는 아시아의 핵심 스페이스 허브로 성장할 것”이라고 밝혔다.
■ 피부 디지털 헬스케어 솔루션 ‘더마트릭스’, 시드 투자 유치
피부 디지털 헬스케어 솔루션을 개발하는 스타트업 더마트릭스(Dermatrix)가 딥테크 액셀러레이터(AC) 블루포인트파트너스로부터 시드 투자를 유치했다고 3일 밝혔다. 투자 금액과 정확한 기업 가치는 비공개다.
서울아산병원 피부과 의사 출신 김경훈 대표가 창업한 더마트릭스는 AI 정밀 피부 분석부터 피부과 병원 데이터 관리, 일상 케어까지 피부 건강 전 과정의 디지털 연결을 목표로 한다.
스마트 데이터 관리 및 업무 자동화 솔루션은 피부과 환자 임상 사진 촬영, 데이터 관리, 진료 활용, 환자와의 공유까지 효율적으로 관리되도록 돕는다. 서울아산병원 피부과 등에서 3년 이상 운영해 시스템 안정성과 효과를 검증받았다.
김경훈 더마트릭스 대표는 “이번 투자를 통해 연구개발 역량을 강화하고 서비스 범위를 넓혀 최적의 맞춤형 치료가 가능한 피부 진료 환경을 만들겠다”고 했다.
허진석 기자 jameshur@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0