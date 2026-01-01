‘서울라이트 광화문’ 315만명 관람… 미디어아티스트들의 성지

광화문 외벽에 ‘미디어파사드’… 도시가 ‘감성적 공간’으로 변신
세종파빌리온에선 작품도 전시
24일간 누적 관람객 315만 명… “서울 얼굴을 다시 본 느낌” 반응
설문 응답자 대다수가 만족 표시
광화문광장 일대가 연말과 새해를 관통하며 거대한 빛의 무대로 변모했다. 서울의 역사·정치·문화의 중심인 광화문에서 열린 ‘2025 서울라이트 광화문’은 단순한 미디어아트 전시를 넘어 도시 전체가 하나의 연출 공간이 되는 새로운 공공 예술 모델을 선보였다.
행사는 2025년 12월 12일부터 2026년 1월 4일까지 24일간 진행됐으며 누적 약 315만 명의 관람객이 현장을 찾았다. 이는 서울의 겨울 야간 콘텐츠 가운데서도 이례적인 수치로 서울라이트가 시민 일상 속 문화 경험으로 자리 잡았음을 보여준다.
광화문을 캔버스로 확장한 도시 미디어 ‘광화문 미디어파사드’의 서사적 진화
행사의 중심에는 단연 광화문 미디어파사드가 있었다. 광화문 외벽을 거대한 스크린으로 삼아 상영된 파사드 콘텐츠는 국내외 미디어아트 작가 및 크리에이티브 스튜디오가 참여해 완성도를 높였다.
전통 문양과 역사적 서사를 현대 기술로 재해석한 작품, 데이터 기반 제너레이티브 아트, 알고리즘을 활용한 실시간 변주형 영상까지 더해지며 광화문은 ‘보는 장소’를 넘어 느끼는 도시로 재탄생했다.
관람객 사이에서는 “서울의 얼굴을 다시 본 느낌” “광화문이 이렇게 감성적인 공간이 될 수 있다는 게 인상적”이라는 반응이 이어졌고 파사드 영상은 SNS를 중심으로 대량 확산되며 행사 인지도를 견인했다.
시민의 바람이 흐르는 축제 동선 ‘운수대통로’와 ‘소원벽’
광장 중앙을 가로지른 운수대통로는 시민 참여형 공간으로 큰 호응을 얻었다. 자연스러운 보행 동선 위에 조성된 빛의 연출은 새해를 맞는 시민들의 기대감과 맞물리며 축제의 정서를 극대화했다.
동선 끝에 조성된 소원벽에는 가족의 건강, 일상의 안녕, 사회적 바람 등 수많은 메시지가 쌓이며 하나의 집단적 기록물이 완성됐다. 이는 서울라이트 광화문이 단순한 관람형 행사가 아닌 시민의 참여로 완성되는 공공 문화 플랫폼임을 보여주는 상징적 장면이었다.
실험과 몰입의 공간 세종파빌리온과 국제 공모전 전시
세종문화회관 인근에 마련된 세종파빌리온은 설치형·몰입형 미디어아트 작품을 선보이는 실험 공간으로 운영됐다. 구조물 내부와 외부를 넘나드는 전시는 관람객의 체류 시간을 자연스럽게 늘렸고 가족 단위 방문객과 젊은 층의 호평을 받았다.
또한 국제 공모전을 통해 선정된 해외 작가들의 작품이 함께 전시되며 서울라이트 광화문이 글로벌 미디어아트 흐름과 호흡하는 플랫폼임을 입증했다.
도시 전체가 하나가 된 순간 신년 카운트다운과 디지털 미디어 퍼포먼스
행사의 정점은 신년 카운트다운이었다. 광화문 일대 옥외광고물 자유표시구역의 대형 전광판, 미디어파사드, 사운드 연출이 연동되며 초 단위 카운트다운이 도시 전체를 감쌌다.
시민들은 광장에서 자연스럽게 새해를 함께 맞이했고 이 장면은 SNS를 통해 확산되며 “한국의 타임스퀘어가 완성됐다”는 평가를 이끌어냈다.
수치로 확인된 성과 행사 만족도 조사 결과가 말하다
행사 종료 후 진행된 관람객 만족도 조사 결과는 이번 서울라이트 광화문의 성과를 수치로도 증명했다.
조사에 따르면 응답자 대다수가 행사 전반적 만족도를 높게 평가했으며 특히 △광화문 미디어파사드의 완성도 △신년 카운트다운 프로그램 △광화문이라는 장소와의 조화 항목에서 높은 긍정 응답이 나타났다. 또한 “재방문 의향이 있다” “다음 연말에도 참여하고 싶다”는 의견이 다수를 차지해 서울라이트 광화문이 일회성 이벤트가 아닌 지속가능한 연례 콘텐츠로 자리 잡을 가능성을 확인했다.
현장 운영, 관람 동선, 안내 체계 등 전반적인 행사 운영에 대해서도 긍정 평가가 우세했으며 시민들은 “겨울철 서울에 꼭 필요한 야간 문화 콘텐츠” “관광객에게 추천하고 싶은 행사”라는 반응을 남겼다.
SNS에서도 ‘웅장하다’ ‘서울의 자부심’ ‘아이들과 함께 보기 좋은 콘텐츠’ 등의 긍정 키워드가 다수 확인되며 도시 브랜드 제고 측면에서도 의미 있는 성과를 거둔 것으로 분석된다.
빛은 사라졌지만 도시는 남았다
315만 명의 발걸음과 높은 시민 만족도는 ‘2025 서울라이트 광화문’이 서울의 겨울을 대표하는 문화 브랜드로 안착했음을 보여준다.
광화문이라는 상징 공간에서 빛, 기술, 참여, 감정이 결합된 이번 행사는 서울의 밤을 새롭게 정의했고 향후 서울형 야간 관광·공공 미디어아트 정책의 중요한 기준점이 될 것으로 기대된다.
도시는 다시 일상으로 돌아갔지만 그 밤에 비친 빛의 기억은 오래도록 서울 시민의 마음에 남을 것이다.
댓글 0