SK이노베이션, 협력사 80곳에 상생기금 30억 전달… 9년간 누적 290억 지원

SK이노베이션이 협력사와의 상생 강화를 위해 총 30억 원 규모의 상생기금을 전달했다.
SK이노베이션은 22일 울산광역시 남구 SK이노베이션 울산컴플렉스(울산CLX)에서 ‘2026 SK이노베이션 협력사 상생기금 전달식’을 개최하고 상주 협력사 80곳에 상생기금 30억 원을 지급했다고 밝혔다. 해당 기금은 설 명절을 앞두고 협력사 구성원 약 4500명에게 전달될 예정이다.
이번 상생기금은 SK이노베이션 구성원들이 기본급의 1%를 자발적으로 기부해 조성한 ‘1% 행복나눔기금’에 회사가 동일 금액을 출연하는 매칭그랜트 방식으로 마련됐다. 구성원이 기부한 금액은 지역사회 취약계층을 위한 사회공헌 활동에 사용되고 회사 매칭분은 협력사 임직원 복지 향상을 위한 상생기금으로 매년 활용되고 있다.
이날 행사에는 임현철 울산광역시 대변인, 양영봉 고용노동부 울산고용노동지청장, 김종화 SK에너지 겸 SK지오센트릭 사장, 김원배 SK이노베이션 노동조합위원장, 홍대성 제이콘 대표이사 등 협력사 관계자와 구성원들이 참석했다.
SK이노베이션은 지난 2017년부터 ‘1% 행복나눔기금’을 조성해 왔고 해당 기금은 올해로 10년째를 맞았다. 현재까지 누적 조성 금액은 500억 원을 넘어섰다. 이 가운데 SK이노베이션은 2018년부터 지난 9년간 상생기금 총 290억 원을 협력사 구성원들에게 전달하면서 협력사 복지 향상에 기여해 왔다.
김원배 SK이노베이션 노동조합위원장은 “이번 전달식은 SK이노베이션과 노동조합이 모든 구성원을 소중히 여기겠다는 약속의 자리”라면서 “이를 계기로 협력사 구성원들과의 상호 신뢰가 더욱 단단해지길 바란다”고 말했다.
김종화 SK에너지 겸 SK지오센트릭 사장은 “SK이노베이션은 어려운 경영 환경 속에서도 협력사와 함께 서로 돕고 북돋우며 상생과 연대의 길을 걸어왔다”면서 “앞으로도 협력사와의 신뢰를 더욱 공고히 하고 안전과 협력의 가치를 지속적으로 높여 나가겠다”고 강조했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
