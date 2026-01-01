부산서 센텀시티 가까운 ‘초품아’ 아파트 분양

DL이앤씨 ‘e편한세상 센텀 하이베뉴’
DL이앤씨는 부산 해운대구 재송2구역 재건축 사업을 통해 ‘e편한세상 센텀 하이베뉴’(투시도)를 분양할 예정이라고 22일 밝혔다.
반산초-재송중 인접해 통학 편리
단지는 8개 동(지하 6층∼지상 34층) 전용면적 59∼84㎡ 924채 규모로 조성된다. 이 중 일반분양으로는 전용 59㎡ A타입 166채가 공급될 예정이다.
초등학교와 중학교가 가까워 통학이 편리한 것이 장점이다. 반산초와 재송중이 단지와 맞닿아 있어 안전한 통학이 가능하다. 재송여중과 장산중, 반여중, 반여고 등 학교도 단지와 인접해 있다.
교통도 우수하다. 반경 1km 내 동해선 재송역이 위치해 있다. 재송역을 통해 부산도시철도 2호선 환승역인 벡스코역까지 두 정거장, 서면역과 부산역 등으로 갈 수 있는 부산도시철도 1호선 환승역인 교대역까지 네 정거장이면 이동할 수 있다.
또 버스정류장이 단지 앞에 있어 동래, 센텀시티, 서면, 부산역 등 부산 전역으로 편리하게 이동할 수 있다. 원동나들목(IC)도 가까워 번영로를 통한 도심 내 외곽 지역 이동이 편리하다. 여기에 부산 내부순환 도시고속화도로(만덕∼센텀)가 개통되면 만덕∼센텀 구간 통행 시간이 기존 40분대에서 11분대로 30분가량 단축될 것으로 보인다.
단지는 센텀시티와 가까워 신세계백화점과 롯데백화점, 벡스코, CGV 등 센텀시티 생활 인프라를 편하게 이용할 수 있다. 이 외에도 인근 홈플러스 부산반여점과 코스트코 부산점, 트레이더스 연산점, 해운대구청 신청사(2027년 5월 이전 예정) 등 생활 편의시설도 풍부하다. 반여 제3근린공원, 오봉산, 수영강과 같은 자연 환경 역시 가깝다.
