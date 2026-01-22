수입 전기차 ‘가성비 공세’에 방어 나선 기아…EV6 300만원·‘中가격 논란’ EV5도 280만원 인하

기아가 전기차 판매가를 최대 300만 원 인하하는 등 가격 조정에 나섰다. 해외 전기차 업체들의 진출에 국내 전기차 시장 경쟁이 가열되면서 현대자동차그룹이 수익성 악화를 감수하고 점유율 방어에 나서고 있다는 평가가 나온다.
●전기차 가격 내린 기아
22일 기아는 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) EV6 가격을 300만 원 낮춘다고 밝혔다. 이에 따라 스탠다드 모델의 기본 트림 판매가가 4360만 원부터 시작한다. 최고가인 롱레인지 모델의 GT라인 트림은 5700만 원이다. 정부와 지방자치단체 보조금, 내연차 전환지원금 등까지 적용된 실 구매가는 3500만∼4800만 원대로 전망된다.
기아는 또 다른 전기 SUV EV5 롱레인지 모델의 판매가도 기존보다 280만 원 낮췄다. 가격 인하 이후 가장 기본 트림(에어)은 4575만 원, 최고가 트림(GT라인)은 5060만 원이다. 이날부터 구매 계약이 시작된 EV5 스탠다드 모델은 3000만 원대에 살 수 있도록 가격이 책정됐다. 판매가가 4310만~4813만 원으로, 보조금 적용시 실 구매가가 3400만 원대로 하락한다.
기아는 차량 구매부터 재판매까지 전 주기에 걸친 혜택도 준다. 차량 구매 시 0%대 금리 할부 정책, 인증중고차 판매시 신차 할인 혜택 등이다.
기아의 이번 가격 정책 변경은 국내 전기차 시장의 ‘가성비’ 경쟁에 본격적으로 나서겠다는 뜻으로 풀이된다. EV5는 지난해 9월 출시 당시 가격이 지나치게 높게 책정됐다는 국내 소비자 평가가 나왔던 모델이다. 국내 판매가가 중국형 모델보다 약 2000만 원 비싸게 출시되면서 논란이 불거졌다. 당시 기아는 “중국형과 국내형 모델은 배터리와 안전·편의사양 등이 다르다”며 진화에 나선 바 있다.
●가격 경쟁 가열되는 국내 전기차 시장
업계에서는 기아의 이번 승부수가 해외 전기차 업체들의 ‘가성비 공세’와 무관하지 않다는 분석이 나온다. 테슬라는 이달 전기 세단 모델3 스탠다드 후륜구동 모델 판매가를 기존 5199만 원에서 4199만 원으로 인하했다. 이 차량은 보조금 적용 시 3000만 원대에 구입할 수 있다. 중국 전기차 1위 업체 비야디(BYD)는 2000만 원대 초저가 모델인 전기 해치백 돌핀을 올 상반기(1~6월) 국내에서 출시할 계획이다.
해외 자동차 기업의 국내 전기차 시장 공략은 이미 본격화됐다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)에 따르면 지난해 국내 전기차 판매 점유율 1위 브랜드인 기아(6만609대·27.5%)의 뒤를 테슬라(5만9893대·27.2%)가 바짝 쫓고 있다. 현대차는 5만5461대(25.2%)를 팔아 3위를 차지했다. BYD는 7278대를 판매하며 점유율 3.3%로 6위다.
한 완성차 업계 관계자는 “해외 완성차 업체들의 공격적인 가격 인하가 국내 업체들의 가격 정책을 뒤흔들고 있다”며 “소비자에게는 전기차 진입장벽이 낮아져 긍정적이나, 제조사들은 수익성 악화를 감수해야 하는 상황”이라고 설명했다.
