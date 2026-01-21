SK바이오사이언스, 연구부터 생산까지 하나로… 통합 컨트롤타워 가동

SK바이오사이언스는 전사 밸류체인을 총괄하는 최고운영책임자(COO) 직책을 신설하고 박진선 마케팅&사업개발 본부장을 COO로 선임했다고 21일 밝혔다. COO는 연구와 개발, 생산, 사업 전반을 연결하는 ‘통합 컨트롤타워’ 역할을 맡는다.
SK바이오사이언스는 제조와 품질 경쟁력 강화를 위해 외부 전문가도 영입했다. 이상윤 전 삼성바이오로직스 기술지원센터장을 안동 L하우스 공장장 겸 바이오연구본부장으로 이범한 전 한미약품 QA그룹장을 품질을 총괄하는 QE(Quality Excellence) 실장으로 각각 선임했다.
이번 조직 정비는 백신 개발과 상업 생산, 글로벌 협력이 하나의 체계 안에서 유기적으로 움직이도록 하기 위한 조치라고 한다. 현재 사노피와 공동 개발 중인 21가 폐렴구균 백신이 글로벌 임상 3상을 진행 중이고 신규 백신 과제들도 본격적인 개발 단계에 들어서면서 보다 체계적인 운영 관리가 필요해졌다는 설명이다.
특히 SK바이오사이언스는 송도 글로벌 R&PD 센터로의 이전을 계기로 연구와 공정 인프라를 대폭 강화하고 있다. SK바이오사이언스는 이에 맞춰 조직 운영 효율을 높이고, 글로벌 제약사들과의 협력도 한층 원활하게 추진해 나갈 계획이다.
신임 박진선 COO는 연구 기획부터 사업 개발, 상업화 전략까지 폭넓은 경험을 쌓아온 인물로, 앞으로 자체 개발 제품의 경쟁력 강화와 신규 파이프라인의 상업화 준비를 총괄하게 된다.
이상윤 바이오연구본부장은 대규모 바이오의약품 생산과 기술 이전 경험을 바탕으로, 연구 초기 단계부터 글로벌 공급을 고려한 제조 공정 설계를 추진할 예정이다. 이범한 QE 실장은 글로벌 규제기관 대응 경험을 살려, 해외 시장 진출에 필요한 품질 관리 체계 구축에 집중한다.
SK바이오사이언스는 이번 조직 개편과 인재 영입을 통해 연구·개발·생산·품질이 하나로 연결된 통합 경영 체제를 완성하고 글로벌 백신·바이오 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나간다는 방침이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0