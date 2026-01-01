국내 최대 양돈 계열화시스템 구축

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
한돈/육가공품 부문 / 부경양돈협동조합 / 포크밸리한돈
부경양돈협동조합(이하 부경양돈농협)의 포크밸리한돈이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 한돈/육가공품 부문에서 수상했다.
포크밸리한돈은 돼지를 뜻하는 ‘pork’와 계곡을 뜻하는 ‘valley’의 합성어로 ‘양돈마을’이라는 의미를 담고 있다. 1995년 상표등록하고 전국 브랜드로 성장한 포크밸리한돈은 현재 마트, 식당, 정육점 등 전국 600여 개 점포와 거래하며 월 5만 두 규모의 물량을 전국에 유통하고 있다.
1983년 설립된 부경양돈농협은 양돈전문협동조합으로 종돈장, 사료공장, 도축장, 육가공장, 축산물 판매장까지 양돈산업 전 과정에 걸친 계열화 시스템을 구축해 왔다. 이러한 시스템을 기반으로 2002년부터 자체 ‘품질인증제도’를 시행하며 회원 농가를 체계적으로 관리하고 고품질 돼지고기 생산과 브랜드 차별화에 지속적으로 힘써왔다. 그 결과 농림부가 2003년부터 시행한 ‘축산물 브랜드 경진대회’에서 첫해 대상을 시작으로 5회 대상(대통령상 3회 포함), 최우수상 3회를 수상했으며 2010년에는 전국 최초 한돈 ‘명품인증’을 획득해 현재까지 그 지위를 유지하고 있다.
아울러 부경양돈농협은 정부 및 유관 기관에서 추진하는 새로운 정책에도 적극 동참하고 있다. 2024년에는 농림축산식품부가 주최하고 축산환경관리원이 심사하는 ‘깨끗한 축산농장 지정’ 제도에 참여해 ‘포크밸리 THE깨농’ 브랜드를 론칭했다. 또 축산물품질관리원이 심사하는 ‘저탄소 축산물 인증’ 제도에 참여해 지난해 말 기준 전국 최다인 74개 농장 인증을 획득했으며 올해는 120개 농장 이상 인증 획득을 목표로 하고 있다.
