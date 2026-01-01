피로회복 효과… 복용 만족도 ‘최고’

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]

기능성 비타민 부문 / GC녹십자 / 비맥스 ★

GC녹십자의 비맥스가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 기능성 비타민 부문에서 수상했다. 5년 연속이다.

2012년 출시한 ‘비맥스 시리즈’는 고함량 활성형 비타민 시장에 진입해 공격적인 마케팅과 광고 홍보 활동으로 빠르게 성장했다. 연령대에 맞춘 다양한 제품 라인업을 구축하고 있으며 소비자의 미충족 수요를 파악해 제품 리뉴얼을 진행하고 있다.과거 비타민 시장은 질병이나 영양 결핍을 막기 위한 최소 요구량으로 성분 함량이 조합된 제품 위주였다. 최근 약국가에서는 현대인의 식습관과 생활 패턴의 변화에 맞춰 부작용이 없는 최대 관용량까지 함량을 높인 활성형 성분의 제품이 각광받고 있다. 비맥스는 2017년 처음으로 연 매출 100억 원을 달성하면서 일반의약품 블록버스터 반열에 올랐고 이후 매년 50%씩 가파르게 성장해 2021년에는 연 매출 500억 원을 돌파했다. 특히 2025년 소비자 조사 자료 중 복용 만족도에서 최근 비맥스 구입자 78.6%가 ‘만족한다’고 응답해 주요 비타민 제품들과 비교 시 최소 1.2배에서 최대 2배 이상 만족도가 높게 나타났다. 의약품을 복용하는 목적인 효과 측면에서 1위로 평가돼 대중적 인기와 품질력을 입증했다. 비맥스 시리즈는 일반의약품으로 약국에서만 구입할 수 있다. 비맥스 시리즈는 현재 총 7종으로 구성돼 있다. 만 12세 이상 온 가족 건강을 챙길 수 있는 ‘비맥스 액티브’와 ‘비맥스 골드’는 활성비타민과 미네랄이 고르게 포함돼 피로 회복과 에너지대사 활성에 도움이 된다. 마그네슘이 고함량으로 함유돼 근육 경련 개선에 도움을 주는 ‘비맥스 엠지플러스’도 있다.