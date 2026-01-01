다양한 펫 전용 콘텐츠-인프라 눈길

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
㈜교원프라퍼티 키녹의 키녹이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 펫 프렌들리 호텔 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.
펫 프렌들리 호텔 부문 / ㈜교원프라퍼티 키녹 / 키녹 ★★
교원그룹이 운영하는 ‘키녹’은 2024년 8월 문을 열어 객실·부대시설·F&B·펫 프로그램 등 모든 분야에서 차별화된 경쟁력을 입증하며 펫 프렌들리 호텔의 새로운 기준을 제시해왔다. 그 결과 국내 대표 펫 프렌들리 호텔로 확고히 자리매김했으며 지난해 키녹을 찾은 반려동물만 해도 1만3500마리에 달한다. 매달 1000마리가 넘는 반려동물이 키녹을 찾고 있는 셈. 키녹은 반려동물 눈높이에 맞춘 차별화된 인프라에 다양한 펫 전용 콘텐츠를 선보이며 보호자와 반려동물 모두의 니즈를 충족시키고 있다. 이를 통해 충성 고객을 확보하는 동시에 신규 고객 유입도 이어지고 있다. 특히 키녹 전문 훈련사가 진행하는 펫 피트니스 프로그램과 보문호를 따라 진행되는 산책 프로그램은 반려동물의 건강과 즐거움을 동시에 고려한 콘텐츠로 만족도가 매우 높다.
키녹의 카페 스니프는 지난해 5월 국내 대표 맛집 가이드북인 ‘블루리본 서베이: 전국의 맛집 2025’에 수록되며 경주를 대표하는 맛집으로 인정받았다. 사람과 반려동물이 한 공간에서 즐거운 시간을 보낼 수 있는 스니프는 매일 아침 파티시에가 갓 구워낸 베이커리와 숙련된 바리스타가 내리는 커피, 제철 식재료로 조리한 브런치와 다채로운 디너 메뉴를 선보이고 있다. 여기에 다양한 반려동물 전용 메뉴를 제공해 반려동물에게도 즐거운 미식 경험을 선사한다.
