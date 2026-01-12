샤오미코리아, ‘경량화 신제품’ 3종 출시… 무게 줄이고 성능은↑

슬림 보조배터리·초경량 청소기·가성비 무선이어폰 공개
아이폰·갤럭시 맥세이프 완전 호환
860g 진공청소기·42dB ANC 이어폰 등 일상형 제품 집중
샤오미코리아는 12일 경량 설계를 중심으로 한 신제품 3종을 국내 시장에 선보인다고 밝혔다. 이번 출시 제품은 맥세이프 호환 기능을 갖춘 초슬림 보조배터리, 860g의 가벼운 무게를 구현한 무선 청소기, 그리고 합리적인 가격대의 무선 노이즈 캔슬링 이어폰으로 구성됐다.
새 라인업은 실제 사용 편의성을 높이면서도 가격 부담을 낮춘 것이 특징이다. ‘샤오미 울트라 씬 마그네틱 보조 배터리’는 두께 6mm, 무게 98g의 초슬림 디자인으로, 최대 15W 무선 고속 충전과 22.5W 유선 고속 충전을 지원한다고 한다.
유무선으로 두 대 기기 동시 충전이 가능하며, 자력 정렬 기술을 적용해 충전 중 흔들림 없이 안정적으로 연결된다. 아이폰과 갤럭시 등 다양한 기기와 호환돼, 여러 스마트기기를 사용하는 사용자에게 적합하다.
배터리는 5000mAh 용량으로, 샤오미 17 시리즈의 셀을 적용해 높은 에너지 효율을 제공한다. 온도 감지 센서와 10단계 안전 보호 회로를 갖춰 발열, 과충전, 단락(회로 차단) 등 위험 요소를 방지한다. 출시가는 7만4800원이다.
진공청소기 P30’은 860g의 초경량 무선 청소기로, 한 손으로도 손쉽게 조작할 수 있다. 최대 50AW 흡입력과 11만rpm 고속 모터를 탑재했으며, 4개의 리튬이온 배터리를 통해 에코 모드 기준 최대 40분간 연속 사용이 가능하다.
가구 밑이나 차량 내부 등 다양한 공간을 청소할 수 있도록 ‘2-in-1 틈새 브러시’와 ‘브러시 바’를 기본 제공한다고 한다. 먼지통은 200mL 용량으로 세척이 가능하며, USB-C 포트를 통해 충전할 수 있다. 제품 가격은 9만4800원이다.
‘레드미 버즈 8 Lite’는 최대 42dB의 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 기능을 탑재했다. 듀얼 마이크와 AI 기반 소음 억제 기능으로 외부 소음을 분석·차단해 지하철이나 카페 등에서도 선명한 통화 품질을 제공한다. 블루투스 5.4 버전을 지원해 안정적인 연결이 가능하며, 한 번 충전으로 최대 8시간, 케이스 포함 최대 36시간까지 사용된다. 10분 충전으로 약 2시간 재생할 수 있는 고속 충전 기능도 제공한다. 블루, 블랙, 화이트 세 가지 색상으로 출시되며 가격은 2만7800원이다.
샤오미코리아는 오는 26일까지 신제품 구매 고객을 대상으로 사은품 행사를 진행한다. 보조배터리 구매 시 C타입 케이블, 진공청소기 구매 시 전용 필터 키트, 이어폰 구매 시 스포티파이 2개월 프리미엄 이용권을 증정한다.
