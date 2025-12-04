수도권 간 청년소득 23% 늘어… 비수도권 남은 청년 2배

“지역간 일자리 격차 완화정책 필요”
비수도권에서 수도권으로 이동한 청년의 소득이 이동하지 않은 청년보다 크게 상승한 것으로 나타났다. 청년들의 수도권 집중 현상이 지역 간 임금 및 산업구조 격차에 따른 것임을 보여준다는 평가다.
국가데이터처와 지방시대위원회가 3일 이 같은 내용을 담은 ‘청년 인구이동에 따른 소득변화 분석’을 발표했다. 이번 분석 대상은 2022∼2023년 소득이 있는 청년층(15∼39세) 1046만 명이다.
조사에 따르면 2022년 비수도권에 있다가 다음 해 수도권으로 이동한 청년의 소득은 2439만 원에서 2996만 원으로 22.8% 증가했다. 반면 비수도권에 남아 있던 청년은 같은 기간 2884만 원에서 3233만 원으로 12.1% 증가했다. 수도권으로 이동한 청년의 소득 증가율이 10.7%포인트 높게 나타났다.
성별에 따른 소득 증가율 차이도 나타났다. 비수도권에서 수도권으로 이동한 여성은 25.5%(1918만 원→2406만 원) 늘어난 반면 남성은 21.3%(2911만 원→3531만 원)에 그쳤다. 이는 제조업 등 남성 중심의 일자리가 많은 비수도권을 떠나 여성들이 서비스업 등이 집중된 수도권으로 떠났기 때문인 것으로 보인다.
비수도권에서 수도권으로 이동한 청년의 소득분위 상향 현상도 뚜렷했다. 수도권 이동 청년의 소득분위 상향 이동 비율은 34.1%로, 비수도권에 남은 청년(22.7%)보다 높았다. 반면 수도권에서 비수도권으로 이동한 청년의 하향 비율(26.2%)은 상향 비율(24.1%)보다 높게 나타났다.
이에 지역 간 격차를 완화할 정책적 뒷받침이 필요하다는 목소리가 나온다. 데이터처는 “청년의 수도권 집중은 지역 간 임금·산업 구조 격차에서 비롯된 것으로 보인다”며 “지역 간 청년 일자리 격차 완화 정책의 필요성이 커지고 있다”고 밝혔다.
세종=김수현 기자 newsoo@donga.com
