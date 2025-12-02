퓌 ‘푸딩팟’, 올리브영 어워즈 컨투어링부문 1위… 신규 색상 한정 출시

메이크업 브랜드 퓌(fwee)는 자사 제품 ‘립앤치크 블러리 푸딩팟’이 2025 올리브영 어워즈 컨투어링 부문 1위에 선정됐다고 2일 밝혔다. 퓌는 이번 수상을 기념해 올리브영 전용 푸딩팟 미공개 컬러 기획 세트를 한정 출시할 예정이다.
올리브영 어워즈는 고객 구매 데이터를 기반으로 카테고리별 수상 제품을 선정하는 연말 결산 행사다. 퓌는 지난해 ‘MD’s Pick’에 이어 올해 얼굴 윤곽 보정용(컨투어링) 제품 부문에서 1위를 기록했다. 푸딩팟은 입술과 볼에 함께 사용하는 멀티 제품으로 꾸준한 판매를 보인 브랜드 대표 라인업이며 이번 1위 컬러인 ‘위드아웃’은 출시 이후 지속적인 수요가 있었다고 한다.
기획 세트는 베스트 컬러와 신규 미출시 컬러로 구성된 단독 패키지다. 12월 한 달간 한정 판매되며 푸딩팟 1개 구매 시 미공개 컬러 본품을 증정하는 구성으로 출시됐다.
새로 출시된 색상 ‘버니’는 모델 나연에게서 영감을 받아 개발된 쿨 핑크 톤으로, 출시 전부터 관심이 높았다고 한다. 또 다른 색상인 ‘바닐라’는 브랜드의 히트 제품 ‘볼류밍 글로스 바닐라 70%’를 푸딩팟 제형으로 구현한 제품이다.
기획 세트는 12월 올영세일 첫날 올리브영 온라인몰에서 전량 판매됐다고 한다.
퓌 관계자는 “푸딩팟은 독자적인 제형과 다양한 컬러를 기반으로 립앤치크 라인업을 확장해 온 제품”이라며 “이번 어워즈 수상과 신규 컬러 출시를 계기로 색조 라인업을 강화해 나가겠다”고 말했다.
