본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
당신은 무얼 먹고 지내는지… 광화문글판 겨울편
동아일보
입력
2025-12-02 03:00
2025년 12월 2일 03시 00분
이한결 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251201/132879374/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
1일 서울 종로구 교보생명 외벽에 박소란 시인의 시 ‘심야 식당’에서 가져온 광화문글판 겨울편이 걸려 있다. 이번 글은 곁에서 힘이 돼 주는 사람들에 대한 소중함을 되새기며 따뜻한 안부를 전해 보자는 메시지를 담고 있다. 광화문글판은 1991년부터 희망과 사랑의 메시지를 전해 오고 있다.
#광화문글판
#박소란
#심야식당
#겨울편
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
‘종묘앞 재개발 특혜 논란’ 건설사 “땅 팔겠다”
2년전 순직 동료 위해 55km 뛴 소방관들
정광재 “한동훈 ‘당게’ 논란? 지난해 직접 물어봤더니…” [정치를 부탁해]
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0