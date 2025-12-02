당신은 무얼 먹고 지내는지… 광화문글판 겨울편

  • 동아일보

글자크기 설정


1일 서울 종로구 교보생명 외벽에 박소란 시인의 시 ‘심야 식당’에서 가져온 광화문글판 겨울편이 걸려 있다. 이번 글은 곁에서 힘이 돼 주는 사람들에 대한 소중함을 되새기며 따뜻한 안부를 전해 보자는 메시지를 담고 있다. 광화문글판은 1991년부터 희망과 사랑의 메시지를 전해 오고 있다.

#광화문글판#박소란#심야식당#겨울편
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스