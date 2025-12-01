시드물 수분크림, 2025 화해 하반기 효능·효과 어워드 1위 선정

자연주의 기능성 화장품 브랜드 시드물의 대표 보습 제품 ‘마다가스카르 리얼 수분크림’이 2025 화해 하반기 효능·효과 어워드에서 스킨케어 부문 크림 수분 1위에 선정됐다.
화해 어워드는 대한민국 1등 뷰티앱 화해가 38만 개 이상의 제품과 약 930만 건의 리뷰·평점 데이터를 기반으로 우수 제품을 선정하는 K뷰티 대표 시상식으로, 실제 사용자 경험을 기반으로 제품 경쟁력을 확인할 수 있는 시상으로 알려져 있다.
시드물의 ‘마다가스카르 리얼 수분크림’은 마다가스카르산 센텔라 아시아티카 추출물을 핵심으로 한 진정 포뮬러로, 무너진 피부 컨디션을 진정시키고 보습을 채워주는 저자극 수분크림이다. 산뜻하고 끈적임 없는 사용감 덕분에 민감성은 물론 트러블성 피부를 가진 소비자들로부터도 인기를 얻고 있다.
한편, 시드물은 클렌징 라인업에서도 눈에 띄는 성과를 이어가고 있다. 대표 제품인 ‘카카두 아미노 클렌져’는 △2024 화해 뷰티 어워드 핸드워시 부문 1위 △2024 맘가이드 어워드 클렌징폼 부문 1위 △2025 화해 뷰티 어워드 핸드워시 부문 2위에 올랐다.
카카두 아미노 클렌져는 식물 유래 클렌징 성분과 풍성한 거품, 세안·바디·핸드워시까지 가능한 멀티 활용성을 기반으로, 온 가족이 사용할 수 있는 데일리 저자극 클렌저로 호평을 얻고 있다.
시드물 관계자는 “실제 고객들의 평가로 선정되는 화해 어워드에서 1위를 수상하게 되어 의미가 깊다”며 “앞으로도 정직한 원료와 배합을 바탕으로 고객 피부에 실질적인 도움을 주는 제품을 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
