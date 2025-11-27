품질 혁신으로 고객 신뢰 극대화

[2025 대한민국 중소·중견기업 대상] 대한민국 중소·중견기업 대상
한국파파존스㈜가 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 고객감동 부문을 수상했다. 이 회사는 ‘더 좋은 재료, 더 맛있는 피자’라는 철학을 바탕으로 품질·고객 만족·상생을 핵심 가치로 삼아 프리미엄 피자 문화를 선도하고 있다.
고객감동 부문
전국 273개 매장에 품질관리센터(QCC)를 운영하며 신선한 식자재를 공급하고 ‘미스터리 쇼퍼’와 ‘파파토크’ 제도를 통해 고객 의견을 반영하고 서비스 품질을 개선하고 있다.
한국파파존스는 ‘그린잇 식물성 피자’ ‘바베큐 숏립 크런치’ 등 신메뉴 출시로 소비자 선택 폭을 넓히고 아이브 전속 모델 협업과 인기 게임·패션 브랜드 제휴를 통해 젊은 세대와의 소통을 강화했다.
가맹점과의 상생협의회를 정례화해 점주의 의견을 정책에 반영하고 있으며 고객 신뢰를 바탕으로 한 건강한 브랜드 생태계를 구축했다.
서창우 회장은 “늘 고객에게 품질과 진심으로 사랑받는 브랜드가 되겠다”고 밝혔다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
