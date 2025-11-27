친환경 조명 기술로 공간 혁신 선도

[2025 대한민국 중소·중견기업 대상] 대한민국 중소·중견기업 대상
㈜씨앤씨라이트웨이가 ‘2025 대한민국 중소·중견기업 대상’ 기술혁신 부문을 수상했다.
1994년 설립 이후 30년간 무대·스튜디오·경관조명 분야에서 국내외 대형 프로젝트를 성공적으로 수행하며 조명산업 발전을 이끈 공로를 인정받았다.
이 회사는 하노이 컨벤션센터, 앙코르와트 사원, 쿠웨이트 중앙은행 등 해외 주요 시설의 조명 프로젝트를 수행했으며 국내에서도 세종문화회관, 예술의전당, 신세계백화점 미디어파사드 등 다수의 대표 현장을 완성했다.
또한 세계적인 무대조명 브랜드의 제품과 자체 개발한 혁신 조명 시스템을 결합해 설계·디자인·시공·사후관리까지 아우르는 원스톱 조명 솔루션 체계를 구축했다. 이를 통해 고객 만족도를 높이는 동시에 친환경 LED 시스템 기반의 에너지 절감형 조명 기술을 상용화했다.
정환수 대표는 “앞으로도 지속가능한 친환경 조명 기술로 도시 공간의 가치를 높이겠다”고 밝혔다.
