당은 줄이고! 맛은 즐기고! 건강 간식 ‘저당 에너지바-그래놀라’ 열풍

건강 트렌드가 지속되는 가운데 오리온의 ‘닥터유 에너지바 저당’과 ‘마켓오네이처 오!그래놀라 저당 통보리’ 등 저당 제품들이 큰 인기를 얻고 있다.
당 함량 방울토마토 4알 수준 낮춰
에너지바 3개월만에 200만개 판매
최근 건강한 식습관과 체중 관리를 위해 일상에서 ‘당 줄이기’를 실천하는 소비자가 늘어나면서 저당 제품이 새로운 라이프스타일로 자리 잡아가고 있다. 특히 운동 전후 간편한 간식이나 한 끼 식사에서도 건강과 맛을 모두 챙기려는 합리적 소비가 확산되며 맛있는 저당 제품에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있다.
오리온의 닥터유 에너지바저당은 지난 7월 출시 이후 3개월 만에 200만 개 넘게 판매되며 운동 전후 간편한 영양 간식으로 주목받고 있다. 전체 중량의 50%를 땅콩, 아몬드, 호박씨 등 견과류로 채워 에너지바 특유의 고소하고 달콤한 맛은 유지하면서 당 함량을 방울토마토 4알 분량인 2.4g으로 낮춘 것이 소비자들의 긍정적인 반응을 이끌고 있다.
지난해 12월 선보인 마켓오네이처 오!그래놀라 저당 통보리는 저당 열풍 속에 누적 판매량 100만 봉을 기록하며 일부 판매처에서는 품귀 현상이 일어나기도 했다. 이에 힘입어 오!그래놀라 전체 브랜드의 매출액 또한 전년 동기 대비 34% 이상 성장했다. 오리온은 늘어나는 수요에 맞춰 수개월 내 공급 확대에 나설 예정이다.
오!그래놀라 저당 통보리는 한 끼 섭취량(30g) 기준 당 함량을 1g대로 낮추고 국산 쌀과 통보리, 통밀, 귀리 등 9가지 원물을 두툼하게 뭉쳐 바삭한 식감을 살렸다. 곡물에서 찾은 발효곡물당을 넣어 자연스러운 단맛까지 구현해 소비자들 사이에서 바쁜 일상 속 간편하고 건강하게 한 끼 식사를 해결하기에 적합한 제품으로 평가받고 있다.
오리온의 ‘닥터유PRO 단백질 드링크’ 5종도 고단백 저당 제품으로 운동인들 사이에서 각광받고 있다. 단백질 함량 40g(초코, 딸기) 2종과 24g 3종(초코, 바나나, 딸기) 모두 당 함량이 1∼4g대에 불과해 맛있게 단백질을 보충할 수 있는 제품으로 손꼽히고 있다.
오리온 관계자는 “최근 저당이 건강 간식의 새로운 기준으로 자리 잡아가고 있다”며 “소비자들의 맛과 건강을 모두 만족시킬 다양한 저당 제품군을 확대해 갈 것”이라고 밝혔다.
황서현 기자 fanfare2@donga.com
