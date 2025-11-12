아이엠프로틴, ‘프로틴파우더Q’ 누적 100만포 판매 기념 이벤트

국내 스포츠 영양 전문 브랜드 ‘아이엠프로틴’(IAM PROTEIN)은 자사의 대표 제품 ‘프로틴파우더Q’ 가 누적 판매량 100만포를 돌파했다고 지난 11일 발표했다.
현대 스포츠 과학에서 영양관리는 훈련만큼 중요한 요소로 자리잡았다. 전문가들은 “고강도 훈련을 소화하는 선수들에게 적절한 영양보충은 피로 회복, 근육 합성, 부상 예방에 결정적 역할을 한다”고 입을 모은다. 단백질 섭취는 선수의 컨디션 조절과 경기력 유지의 핵심 요소로, 일반 식사로는 보충하기 어려운 양을 보충제를 통해 효과적으로 공급해야 한다는 것이 정론이다.
아이엠프로틴의 ‘프로틴파우더Q’는 이러한 스포츠 영양의 필요성 속에서 현역 국가대표 선수들과 엘리트 선수들이 실제 섭취하는 제품으로 입소문을 타며 ‘국대 프로틴’이라는 별칭을 얻었다. 10년 이상의 연구 개발을 통해 탄탄한 과학적 배합을 자랑하는 이 제품은 전문 운동선수들은 물론, 건강 관리에 적극적인 일반 소비자들에게도 품질을 인정받으며 명실상부 국내 스포츠 영양분야의 리더로 자리매김했다.
아이엠프로틴은 100만포 판매 돌파를 기념하여 한정판 ‘프로틴파우더Q30’을 새롭게 출시하고 특별 프로모션을 진행한다. 12일부터 5일간 진행되는 ‘EVENT 1’에서는 한정판 ‘프로틴파우더Q30’을 1+1 특별 할인가에 제공한다. 또한 ‘EVENT 2’로 구매 고객 전원에게 ‘아이엠프로틴 전용 보틀’을 100% 증정하는 등 풍성한 사은품 혜택을 마련했다. 단, 한정판 제품과 증정품은 소진 시 조기 종료될 수 있다.
아이엠프로틴의 시작부터 함께해 온 김홍자 이사는 “창립 당시만 해도 국내 스포츠 영양 시장은 미개척 분야였지만, 선수들의 올바른 영양 보충 없이는 진정한 경기력 향상이 불가능하다는 믿음으로 시작했다”고 말했다.
이어 “프로틴파우더Q가 100만포라는 기록을 달성할 수 있었던 것은 10년 넘게 제품의 품질을 믿고 꾸준히 선택해주신 고객분들 덕분”이라며 “이번 한정판 ‘프로틴파우더Q30’과 특별 프로모션은 그 성원에 보답하는 감사의 선물”이라고 전했다.
김 이사는 “국가대표 선수들이 극한의 상황에서도 최고의 퍼포먼스를 발휘할 수 있도록 지원하는 것이 우리의 사명”이라며 “앞으로도 아이엠프로틴은 엘리트 선수들부터 일반 소비자까지 모든 고객의 건강한 에너지를 책임지는 최고의 파트너가 되기 위해 끊임없이 연구하고 노력할 것”이라고 포부를 밝혔다.
댓글 0