첨단 전력 ICT 역량으로 토털 서비스 제공

올해 창립 33주년을 맞이한 한전KDN은 최근 탈탄소화, 디지털화로 대표되는 산업 패러다임 대전환기에 발맞춰 에너지 정보통신기술(ICT) 글로벌 톱티어로의 도약을 준비하고 있다. 30여 년간 쌓아온 전력 ICT 역량을 기반으로 에너지 기술 고도화를 이끌고 있다.
한전KDN은 발전에서부터 송·변전, 배전, 판매에 이르기까지 전력계통 전 과정에 첨단 전력 ICT를 적용해 전력 계통 감시, 진단 및 제어, 전력사업 정보관리 등의 토털 서비스를 제공하고 있다. 이를 통해 전력 손실률을 줄이고 전압과 주파수 유지율을 높여 한순간의 정전도 허용하지 않음으로써 국가 전력망의 안정적 운영에 기여하고 있다. 아울러 한전KDN은 4차 산업혁명 시대에 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드, 빅데이터, 모바일 등 AICBM 기술 개발도 선도하고 있다. AMI(지능형 원격검침 인프라) 확산, 전기차 충전소 구축, 에너지 빅데이터 서비스, E-프로슈머, 마이크로그리드, 에너지저장장치(ESS) 등 에너지 신사업 기술을 개발해 미래 에너지 세상을 이끌어 가고 있다.
한전KDN은 앞으로도 전력사업의 선진화와 스마트그리드 구축에 크게 기여하면서 전력 ICT 경쟁력을 기반으로 해외에 진출해 창의와 융합으로 스마트그리드를 선도하는 ‘에너지 ICT 플랫폼 전문 공기업’으로 성장해 나갈 것이다.
더불어 국민 지향적 ESG 경영을 선도하기 위해 중장기 ESG 전략 체계를 새롭게 수립했다. ‘깨끗한 에너지, 따뜻한 ICT, 신뢰받는 한전KDN’이라는 비전을 세우고 이를 바탕으로 탄소 배출 저감, 일자리 창출, 윤리 인권 등의 10대 추구 가치를 도출해 전략 과제를 실행해 나가고 있다.
특히 친환경 에너지 ICT 사업과 보안 사업 분야 등 신사업에도 박차를 가하며 에너지 ICT 산업을 선도하고 있다. 정부의 에너지 정책 전환과 함께 에너지 신사업을 새로운 미래 성장 동력으로 육성하고 에너지 빅데이터, AI, 정보 보안 컨설팅 등 에너지 ICT의 새로운 사업 분야도 적극적으로 발굴하고 있다.
또한 ‘친환경, 디지털 중심의 에너지 ICT 플랫폼 전문기업’이라는 비전 달성을 위해 △글로벌 품질경쟁력 강화 △제품 및 서비스 신뢰성 제고 △지속가능경영 추진이라는 방향을 설정하고 품질경영 마스터플랜을 수립해 ‘에너지 ICT 글로벌 톱티어로 도약하기 위한 품질경영시스템 고도화’라는 품질 방침을 실현해 나가고 있다.
앞으로도 한전KDN은 지속적인 품질경영 활동과 체계적인 품질경쟁력 혁신을 통해 글로벌 에너지 ICT 공기업으로 성장해나갈 것이다. 수상 소감
한전KDN의 DX서비스어워드 월드그랑프리 수상을 영광스럽게 생각합니다. 이번 수상을 계기로 한전KDN은 국내 유일 에너지 ICT 전문 공기업으로서 에너지 ICT 전문화 및 고도화를 이루고 우리나라 전력산업 선진화를 통해 국가 경제 발전에 기여해 온 성과를 인정받았습니다. 한전KDN은 에너지 ICT 분야를 선도하는 국내 유일의 공기업으로서 30여 년간 끊임없는 기술경쟁력 확보, 국민에게 다가가는 고객중심 서비스, 지속적인 혁신 노력을 통해 성장을 거듭해 왔습니다. 탄소중립, 분산화, 디지털화라는 에너지 산업의 흐름에서 한전KDN은 ICT를 활용해 우리나라 에너지 디지털 허브로 도약하고자 합니다.
