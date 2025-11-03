본문으로 바로가기
‘코리아 그랜드 페스티벌’ 맞아 9일까지 경복궁 등 무료 개방
2025-11-03 03:00
홍진환 기자
2일 서울 종로구 경복궁에 ‘2025 코리아 그랜드세일 페스티벌’을 맞아 무료 관람 안내문이 붙어 있다. 중소벤처기업부는 부처별로 흩어져 진행하던 소비촉진 행사를 하나로 묶어 국민이 할인 혜택을 체감할 수 있는 ‘코리아 그랜드 페스티벌’을 지난달 29일부터 9일까지 진행하고 있다. 페스티벌 기간에는 경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁 등 4대 궁과 종묘, 조선왕릉, 세왕대왕유적을 무료로 개방한다.
홍진환 기자 jean@donga.com
