동아일보

‘코리아 그랜드 페스티벌’ 맞아 9일까지 경복궁 등 무료 개방

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정



2일 서울 종로구 경복궁에 ‘2025 코리아 그랜드세일 페스티벌’을 맞아 무료 관람 안내문이 붙어 있다. 중소벤처기업부는 부처별로 흩어져 진행하던 소비촉진 행사를 하나로 묶어 국민이 할인 혜택을 체감할 수 있는 ‘코리아 그랜드 페스티벌’을 지난달 29일부터 9일까지 진행하고 있다. 페스티벌 기간에는 경복궁, 창덕궁, 덕수궁, 창경궁 등 4대 궁과 종묘, 조선왕릉, 세왕대왕유적을 무료로 개방한다.

#코리아 그랜드 페스티벌#경복궁#무료 개방
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스