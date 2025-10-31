어시스트레치-마이베네핏, ‘AI 기반 맞춤형 헬스케어 신사업’ MOU 체결

1:1 전문 스트레칭에 데이터 기반 정밀성 더해
1:1 맞춤형 스트레칭 및 운동 전문 브랜드 어시스트레치가 AI 기반 헬스케어 솔루션 기업 마이베네핏과 손잡고 서비스 고도화에 나선다. 양 사는 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 마이베네핏의 버추얼 메이트(Virtual Mate) 기술을 접목한 헬스케어 신사업을 공동 추진한다고 지난 27일 공식 발표했다.
마이베네핏은 운동 콘텐츠를 중심으로 AI와 3D 동작인식 기술을 통해 사용자에게 최적화된 운동 솔루션과 체계적인 데이터 관리를 가능하게 하는 버추얼 메이트를 개발하는 기업이다.
이번 협력은 어시스트레치의 1대1 기반 맞춤형 전문가 서비스에 마이베네핏의 사용자 맞춤형 피드백 키오스크인 버추얼 메이트를 결합해 어시스트레치의 고객들에게 신체 기능 향상 솔루션을 제공하는 것을 목표로 한다. 양사는 AI 기반의 자세 교정 프로그램, 모션인식 기술 융합 스트레칭 교육 콘텐츠 공동개발 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.
배명호 어시스트레치 대표는 “마이베네핏과의 협약은 ‘사람이 하는 스트레칭’의 가치를 높이는 동시에 ‘디지털 데이터’의 정밀함을 더하는 혁신적인 시도”라며 “고객들이 가장 효과적인 방식으로 신체 기능 향상을 경험하도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.
이어 정석모 마이베네핏 대표는 “어시스트레치와 새로운 디지털 헬스케어 솔루션을 기획∙개발하여 모든 고객이 만족할 수 있는 온·오프라인 헬스케어 플랫폼 개발을 위해 노력하겠다”라고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
