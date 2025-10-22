종근당, 신약개발 전문 자회사 ‘아첼라’ 설립… 이주희 박사 대표이사 선임

‘NRDO(연구 없이 개발만)’ 전문회사로 운영
글로벌 신약개발 기업 도약 목표
종근당 주요 파이프라인 개발·상용화 담당
종근당이 신약개발을 전문으로 하는 자회사를 설립했다.
종근당은 22일 신약개발 전문회사 ‘아첼라(Archela)’를 설립하고 창립식을 진행했다고 밝혔다.
회사명 아첼라는 시작과 근원, 원리 등을 의미하는 고대 그리스어 ‘아르케(Arche)’와 생명, 조화, 확장 등을 상징하는 어미 ‘라(-la)’를 결합한 합성어다. 근원에서 피어난 생명, 근본에서 확장되는 조화로운 성장 등을 의미한다고 소개했다. 종근당 관계자는 “한 사람에서 전 인류까지 예방부터 치료까지 제약기술 혁신으로 건강한 삶을 누릴 수 있도록 기여한다는 종근당의 사명을 실천하면서 글로벌 신약개발 기업으로 도약하겠다는 의지를 보여준다”고 설명했다.
종근당 자회사 아첼라는 개발에만 집중하는 ‘NRDO(연구 없이 개발만, No Research Development Only)’ 전문회사로 운영된다. 구체적으로 신규 파이프라인 발굴과 임상 진행, 기술수출 및 상용화 등 신약개발에 중점을 둔 업무를 맡게 된다. ‘선택과 집중’ 전략으로 미래 성장 동력이 될 혁신 파이프라인을 확보한다는 방침이다. 그 일환으로 CETP 저해제 ‘CKD-508’, GLP-1 작용제 ‘CKD-514’, 히스톤탈아세틸화효소6(HDAC6) 저해제 ‘CKD-513’ 등 3개 파이프라인에 핵심 역량을 집중한다는 계획이다.
CKD-508은 CETP 저해 기전을 활용한 이상지질혈증 치료제다. 영국 임상 1상에서 건강한 성인을 대상으로 효과와 안전성을 확인했다. 지난해 미국 식품의약국(FDA)으로부터 미국 임상 1상을 승인받았다. CKD-514는 경구 투여가 가능한 GLP-1 작용제로 비만 및 당뇨 분야에서 혁신적인 치료 옵션을 제공할 것으로 기대되는 약물이다. CKD-513은 뇌혈관장벽(BBB) 투과가 가능한 HDAC6 저해제다. 난치성 신경질환 치료제 가능성을 가진 후보물질이다.
새 회사 대표에는 종근당연구소 출신 이주희 박사가 대표이사로 선임됐다. 이 대표는 서울대학교 박사학위를 취득한 후 서울의대 삼성암연구소와 미국 뉴욕 메모리얼 슬론케터링암센터(MSKCC)에서 박사 후 과정을 거쳐 종근당에 합류했다.
이주희 종근당 아첼라 대표는 “아첼라 창립은 종근당 신약개발의 새로운 전환점이자 중장기 성장 동력 확보의 계기가 될 것”이라며 “종근당 핵심 파이프라인 개발에 집중해 신약개발 효율성을 높이고 글로벌 시장 진출 가능성을 확대해 나가겠다”고 말했다.
