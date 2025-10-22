뉴질랜드 양모 100%… “5성급 호텔서 자는듯”

숙면을 위해선 좋은 이불이 필수다. 수면 중 발생하는 땀을 흡수하고 배출하며 체온을 잘 유지해야만 편안한 잠을 취할 수 있기 때문이다. 양모는 흡수성, 통기성, 보온성이 매우 우수해 숙면을 위한 최적의 이불 소재로 꼽힌다. 그중 청정 지역 뉴질랜드 양모는 세계 최고의 품질을 자랑해 주로 오성급 호텔에서 사용된다.
‘헤븐울 양모 이불’은 뉴질랜드산 최고급 양모 100%를 사용해 수면 중 땀 흡수성이 높고 통기성과 보온성이 매우 뛰어나다. 36억 개의 크림프(양모의 천연 꼬임)가 건조하면 수분을 발산하고 눅눅하면 수분을 흡수한다.
헤븐울 양모 이불 겉감의 한쪽은 부드러운 촉감의 고밀도 안티 버그 원단을 사용했고 다른 쪽은 사각사각한 60수 순면 원단을 사용해 컨디션에 따라 선택해 덮을 수 있다.
색상은 최고급 호텔용 아이보리다. 원단에 강한 열과 압력을 가해 조직의 밀도를 높게 하는 울프루프 가공으로 털 빠짐을 방지했다. 무게는 퀸 2930g, 싱글 2215g으로 폭신하면서도 쾌적함을 자랑한다. 세탁은 울 제품 특성상 드라이클리닝이나 손세탁을 권장한다. 세탁기 사용 시에는 찬물, 울코스, 중성세제, 약탈수, 통풍 그늘 건조한다. 건조기 사용은 금지한다.
키친앳홈은 신제품 출시 기념 정상가 49만 원을 싱글(160X210㎝)은 12만9000원, 퀸(200X230㎝)은 14만9000원의 파격가로 한정 판매한다. 양모 100% 싱글 매트(110X205㎝)는 5만9000원, 퀸 매트(155X210㎝)는 6만9000원에, 순양모 베개 커버는 7000원에 별도 구매할 수 있다.
상세 정보는 쇼핑몰에서 확인할 수 있으며 구매는 전화(02-363-1566∼8)와 쇼핑몰에서 가능하다. 쇼핑몰에서 회원 가입 후 구매(결제 시 포인트 사용)하면 3000원 추가 할인을 받을 수 있다.
