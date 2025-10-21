부패방지-준법경영시스템 국제인증 획득

[2025 K-ESG 경영대상] 주식회사 인베니
LS그룹 계열의 투자전문회사 INVENI(인베니)가 ‘2025 K-ESG 경영대상’ 종합 ESG 대상에 선정됐다.
인베니는 올 3월 투자전문회사로서의 정체성을 강화하기 위해 예스코홀딩스에서 인베니로 사명을 변경하고 지속가능한 ESG 경영을 본격적으로 실천하고 있다.
투자전문회사로의 전환을 계기로 인베니는 컴플라이언스(준법) 경영의 사회적 요구에 대응하고 윤리·준법 경영 체계의 고도화를 실현하고자 2025년 국제표준기구(ISO)가 제정한 부패방지경영시스템(ISO 37001) 및 준법경영시스템(ISO 37301) 인증을 동시에 취득했다.
ISO 37001은 조직 부패 리스크를 예방하고 대응 체계를 마련해 윤리적 의사결정과 투명한 경영을 실현하기 위한 국제표준이다. ISO 37301은 조직이 관련 법규·규정에 효과적으로 대응하는 준법 경영 체계 구축을 위한 국제표준이다.
인베니는 ISO 37001 인증을 통해 뇌물 수수, 부정행위 등 부패 위험에 대한 체계적 예방 시스템을 도입하고 전사적 윤리의식 함양을 위한 교육 및 내부 감사 절차를 정례화했다. 또 ISO 37301 적용으로 법적·윤리적 책임을 철저히 준수하며 국내외 최신 컴플라이언스 규정과 정책 변화에 빠르게 대응할 수 있는 경영 체계를 구축했다.
환경 부문에서는 온실가스 감축과 기후변화 대응을 목표로 ‘넷 제로(탄소중립) 2050’을 선언했다. 탄소 배출량 모니터링, 전기차 도입, 탄소중립 선언 이행 등은 물론 자원 절약과 폐기물 분리배출, 친환경 사무용품 구매 확대 등 ‘제로 웨이스트’ 실현을 위한 내부 프로세스를 강화했다.
사회적 책임 실천 역시 확대하고 있다. 특히 4년째 이어온 ‘INVENI 교실숲’ 사업은 멸종 위기 야생식물과 NASA 선정 공기 정화 식물을 초등학교 교실에 조성해 아동 및 청소년 건강 증진, 환경 교육과 감수성 향상, 미래 세대의 지속가능 가치 내면화 등에 앞장서는 대표 프로젝트다.
인베니 관계자는 “앞으로도 ESG 철학을 바탕으로 글로벌 기준에 부합하는 윤리·투명 경영 체계를 더욱 고도화해 주주 및 이해관계자로부터 신뢰받는 기업으로 자리매김해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
