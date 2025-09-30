농협상호금융, ‘2025년 제2차 소비자보호 협의회’ 개최… 금융소비자 권익 강화 방안 논의

농협상호금융은 29일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 ‘2025년 제2차 상호금융 소비자보호 협의회’를 열고 금융소비자보호와 민원 제도 개선 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 협의회에서는 ▲상호금융 소비자보호 추진 성과와 향후 계획, ▲민원 처리 프로세스 개선, ▲보이스피싱 등 금융사기 대응 현황과 대책 등이 주요 안건으로 다뤄졌다.
농협 상호금융은 9월을 ‘대포통장 신규 발급 제로의 달’로 지정하고 대국민 홍보 캠페인을 전개하고 있다. 또한 금융사기 예방 문진 제도 강화를 포함해 소비자보호 강화를 위한 다양한 대책을 추진 중이다.
여영현 상호금융 대표이사는 “보이스피싱 등 금융사기 피해가 급증하는 상황에서 현장의 목소리에 지속적으로 귀 기울이며 소비자 권익 보호에 앞장서겠다”며 “전 임직원이 책임감과 사명감을 가지고 금융소비자보호에 최선을 다해 달라”고 당부했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
