메타 독주 속 삼성·구글 가세…스마트 안경 시장 격변 예고

메타 AR 기기 시장 급성장…2027년까지 연 69% ↑
삼성·구글 도전 속 경쟁 격화 전망…애플·아마존도 합류 채비
메타가 디스플레이 내장 스마트 안경을 공개하며 증강현실(AR) 기기 시장 주도권 경쟁이 가속화되고 있다. 가상현실(VR)에서 우위를 점했던 메타가 안경형 제품으로 영향력을 넓히는 가운데, 삼성전자·구글·아마존·애플 등 주요 업체들도 속속 뛰어들며 ‘스마트폰 이후 기기’ 패권 다툼이 본격화되는 모양새다.
27일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 상반기 글로벌 VR 헤드셋 출하량은 전년 대비 14% 줄었다. 메타가 시장 점유율 80% 안팎을 지켰지만, 신제품 부재와 수요 부진의 한계가 드러난 것이다. 반대로 AR 스마트 안경 출하량은 같은 기간 50% 늘었다. 전체 스마트 안경 출하량은 전년 대비 110% 급증했고, 특히 인공지능(AI) 기능을 탑재한 모델이 전체의 78%를 차지하며 성장을 견인했다.
카운터포인트리서치는 “하드웨어 제조업체와 인터넷 기업들이 ‘AR+AI’ 트렌드를 활용해 투자를 확대하고 있으며, 자사 애플리케이션 생태계와 AR 글래스의 통합을 적극 모색하고 있다”고 분석했다. 단순히 눈앞에 정보를 띄우는 수준을 넘어, 안경을 통해 결제·메시징 등 다양한 기능을 수행할 수 있는 방향으로 진화 중이라는 설명이다. 이어 “2027년까지 시장은 연평균 69% 성장할 것”이라며 “아직 스마트폰을 대체하지는 못하지만, 핵심 액세서리로 자리매김하며 휴대폰 의존도를 낮출 잠재력이 크다”고 내다봤다.
◆ 메타 선두 굳히기, 중국 존재감 확대…삼성·구글 도전
메타는 최근 ‘메타 레이밴 디스플레이’를 공개하며 시장 선도 의지를 드러냈다. 기존 카메라·스피커 중심이었던 레이밴 스마트 안경에 반투명 디스플레이를 탑재해 메시지 확인·번역·내비게이션 같은 기능을 현실 시야 위에 바로 띄울 수 있도록 했다. 손목에 착용하는 ‘뉴럴 밴드’로 손가락 움직임을 인식해 음악 재생이나 음량 조절 같은 조작도 가능하다. VR 헤드셋 ‘퀘스트’ 시리즈로 확보한 지위를 안경형 기기로 확장한 셈이다.
중국 업체 엑스리얼(Xreal)과 레이네오(RayNeo)도 성장세를 주도했다. 두 회사는 올해 상반기 합산 점유율 60% 이상을 차지했고, 레이네오는 2분기 기준 분기 판매 1위에 올랐다. 샤오미는 40g 초경량 모델을 내놓았고, 알리바바는 자사 AI 비서 ‘쿼크’를 탑재한 AR 안경을 공개하며 생태계 확장을 노렸다. 중국 제조사들이 빠른 속도로 시장 존재감을 키우고 있는 것이다.
삼성전자도 본격 진입을 선언했다. 삼성은 구글과 손잡고 다음달 XR 헤드셋 ‘프로젝트 무한(무한)’을 공개한다. 초기 생산량은 10만 대 수준으로 추정된다. 시장 수요를 가늠하기 위한 ‘타진 성격’이 짙다는 평가가 나온다 고해상도 올레도스(OLEDoS) 마이크로디스플레이와 퀄컴 XR2+ 2세대 칩셋, 16GB 램을 탑재할 것으로 알려졌다. 가격은 200만원 후반대가 거론된다.
무한은 삼성전자의 XR 시장 탐색 역할을 할 것으로 보고 있다. 삼성은 내년 초 구글과 공동 개발한 안경형 기기 ‘해안(HAEAN)’도 준비 중이다. 또 구글과 함께 패션 브랜드 젠틀몬스터와의 협업 모델까지 내놓을 것으로 예상된다.
◆성장 전망 뚜력한 ‘스마트 안경’…아마존·애플도 합류
후발 주자들의 움직임도 빨라지고 있다. 아마존은 코드명 ‘제이호크(Jayhawk)’로 불리는 스마트 안경을 개발 중이다. 마이크·스피커·카메라·풀컬러 디스플레이를 갖춘 소비자용 제품으로, 내년 말이나 2027년 초 출시가 예상된다. 내년 2분기에는 배송기사 전용 모델을 10만 대 규모로 먼저 선보일 가능성도 거론된다.
애플은 2027년 2분기 첫 ‘애플 글라스’를 300만~500만 대 출하할 것이라는 전망이 나온다. 아이폰과 비전 프로에 이어 자사 생태계를 연계할 수 있다는 점이 가장 큰 강점이다. 전문가들은 애플이 안경형 기기로 진출하면 프리미엄 시장 수요를 빠르게 끌어올릴 수 있을 것으로 내다보고 있다.
이처럼 메타의 선도, 중국 기업들의 도전, 삼성·구글의 가세, 아마존·애플의 합류가 맞물리며 글로벌 XR 기기 시장 경쟁은 앞으로 더욱 치열해질 전망이다. 스마트폰 시장이 포화 상태에 이른 만큼 스마트 안경은 ‘스마트폰 이후’ 차세대 기기로 자리매김하며 빠른 속도로 시장을 넓혀갈 것으로 보인다.
