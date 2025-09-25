위로보틱스, 블랙야크 클럽데이 참가… 보행보조 로봇 ‘윔 S’ 시연예고

트레일 러너 및 등산객 대상 현장 체험 기회 제공
위로보틱스는 오는 27일 강원 춘천 엘리시안 강촌에서 열리는 ‘블랙야크 클럽데이에 참여해 체험 부스를 운영한다고 25일 밝혔다. 행사 참가자들은 회사의 신형 웨어러블 로봇 ‘윔 S(WIM S)’를 직접 착용해볼 수 있다.
초경량·방수 기능 갖춘 일상·야외 겸용 로봇 소개
이번 체험은 행사에 참여하는 누구나 무료로 즐길 수 있다. 위로보틱스는 웨어러블 로봇이 낯선 일반인들도 가볍게 착용해 다양한 모드를 체험하며 기술의 효용성을 느낄 수 있도록 부스를 마련했다.
‘윔 S’는 무게 약 1.6kg의 경량 제품으로, 장시간 착용에도 부담이 적다. 인체공학적 설계와 IP65 등급(먼지와 물에 모두 강한 수준)의 방수·방진 기능을 갖췄으며, 소음을 최소화해 야외 활동에 적합하다.
보행을 지원하는 네 가지 모드(에어, 등산, 케어, 아쿠아)를 제공해 오르막길 걷기나 트레일 러닝, 조깅 등 다양한 상황에서 활용할 수 있다. 전용 앱과 연동된 트레이닝 프로그램 ‘윔 업(WIM UP)’을 통해 개인별 운동 관리도 가능하다.
블랙야크는 2018년부터 ‘클럽데이’를 열어왔으며, 2023년부터는 트레일 러닝 대회를 본격적으로 도입했다. 올해 대회는 12.7km, 8km, 26km 등 세 가지 코스로 운영되며, 약 2000명의 러너와 등산객이 참여할 예정이다.
위로보틱스는 지난해 서울 아차산에서 ‘웨어러블 로봇 하이킹데이’를 개최해 등산 참가자들과 로봇 보행 보조 기능을 검증한 바 있다. 회사 측은 이번 행사 참여를 통해 야외 활동에서 웨어러블 로봇의 실제 가치를 널리 알리고, ‘하나의 로봇이 개인의 이동과 운동을 보조하는 시대’를 앞당기겠다는 구상이다.
