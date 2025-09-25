‘고객 맞춤형’ 스타벅스 리워드 개편

㈜에스씨케이(SCK)컴퍼니(대표 손정현)가 ‘2025 한국경영대상’ 기업/기관-브랜드전략 부문 대상을 수상했다. 3년 연속이다.
26년간 세계 최고의 커피에 한국 감성을 입히고 새로운 커피 문화를 이끌어온 스타벅스는 혁신적인 디지털 서비스와 다양한 혜택 강화로 고객과 교감하며 최상의 경험을 제공하고자 노력하고 있다. 2011년 9월 고객 로열티 프로그램인 ‘스타벅스 리워드’를 선보이며 스타벅스 카드를 사용하는 고객들에게 다양한 혜택을 제공하고 있다. 회원 수 500만 명을 달성하기까지 7년 7개월(2019년 4월)이 걸렸지만 500만 명에서 1000만 명까지는 3년 9개월(2023년 1월)이 소요됐다. 회원 수 증가에 가속도가 붙어 2년 7개월이 지난 현재 1500만 명 달성을 앞두고 있다.
스타벅스 리워드 회원 수가 빠르게 늘어난 이유는 고객을 위한 맞춤형 혜택 강화와 꾸준한 신규 서비스 론칭이 있었기 때문이다. 웰컴, 그린, 골드 등급으로 구성돼 있는 스타벅스 리워드는 상반기 대대적인 개편을 통해 고객의 선택권을 한층 넓혔다. 새롭게 적용된 리워드 프로그램은 고객이 적립한 별의 개수에 따라 △제조 음료 사이즈 업 무료 △제조 음료 무료 △푸드 바우처 △굿즈 바우처 등 무료 교환 혜택을 다양화해 더욱 편리하고 만족스러운 리워드 경험 제공에 중점을 뒀다. 이와 함께 스타벅스는 최근 1년간 △원 모어 커피 론칭 △버디패스 론칭 △계좌 간편결제 서비스 도입 등 다양해진 라이프스타일을 고려해 스타벅스 리워드 회원이 맞춤형 혜택을 누릴 수 있는 다채로운 프로그램을 선보인 바 있다. 아울러 △Now Brewing 도입 △물품형 상품권 잔액 적립 서비스 제공 △사이렌 오더 취소 기능 추가 등 모바일 주문 편의성을 강화하는 일련의 기능들을 잇따라 선보였다. 현재 스타벅스에서 전체 주문의 38%는 사이렌 오더로 이뤄진다.
