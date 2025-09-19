인기 과자와 콜라보… 이달의 맛 ‘위대한 비쵸비’ 출시

[Food&Dining] 배스킨라빈스
배스킨라빈스가 9월 이달의 맛 ‘위대한 비쵸비’를 출시했다.
신제품은 오리온의 인기 비스킷 ‘비쵸비’를 배스킨라빈스 스타일로 개발한 플레이버로 출시 첫 주부터 가장 많이 판매된 배스킨라빈스 플레이버로 꼽힐 만큼 소비자들의 큰 관심을 받았다.
위대한 비쵸비는 고소한 풍미의 비스킷 아이스크림과 달콤한 헤이즐넛 초코 퍼지 아이스크림을 조합하고 다크초콜릿 청크와 바삭한 그라함 비스킷을 토핑으로 더해 깊은 풍미와 다채로운 식감을 살렸다.
오리온 비쵸비는 통밀 비스킷 사이에 통초콜릿을 넣은 샌드위치 비스킷이다. 외국인 관광객들 사이에서 ‘한국 필수 기념품’이라는 별칭을 얻는 등 글로벌 시장에서도 인기를 끌고 있다.
배스킨라빈스 관계자는 “오리온 대표 비스킷 비쵸비와 함께 특별한 아이스크림을 출시했다. 신제품 위대한 비쵸비로 달콤하고 즐거운 순간을 경험할 수 있기를 바란다”고 말했다.
한편 배스킨라빈스는 이달의 맛 출시를 기념해 9월 한 달간 위대한 비쵸비 싱글레귤러 구매 시 500원을 추가하면 더블주니어 사이즈로 업그레이드해주는 ‘더블업’ 프로모션을 운영 중이다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
