HD현대중 노사, 임금협상 잠정 합의안 마련

기본급 13만5000원 인상 등 포함
HD현대중공업 노사가 진통 끝에 임금협상 잠정 합의안을 도출했다.
노사는 17일 진행한 24차 교섭 결과 기본급 13만5000원 인상, 격려금 및 HD현대미포조선 합병 축하금 등 일시금 640만 원, 특별인센티브 100% 지급 등을 내용으로 하는 잠정합의안을 마련했다고 밝혔다.
회사 측은 1차 합의안보다 기본급을 2000원 추가로 인상하고 합병 축하금 120만 원도 추가 지급하기로 했다. 노조는 기본급 인상분에 호봉승급분을 포함하는 안을 받아들였다. 고용안정 및 상생협약 체결안도 합의 내용에 담겼다.
노조는 19일 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 최종 결정할 방침이다. 회사 측은 “‘마스가’ 프로젝트와 HD현대미포조선 합병 등을 통해 지속 가능한 성장 동력을 확보하자는 데 이해를 같이했다”고 설명했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
