삼성물산, 1조4600억원 카타르 태양광 발전공사 수주

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 17일 14시 26분

삼성물산이 카타르 최대 규모 태양광 발전 프로젝트 공사를 1조4600억 원에 수주했다.

삼성물산은 카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지가 발주한 태양광 발전 프로젝트 낙찰통지서를 수령하고 카타르에너지와 서명식을 열었다고 17일 밝혔다. 삼성물산은 프로젝트의 설계·조달·시공(EPC)을 맡았고, 설계부터 시공까지 전 과정을 단독 수행할 예정이다.

이번 프로젝트는 카타르 수도 도하에서 서쪽으로 80㎞ 떨어진 듀칸 지역에 2030년까지 총 발전용량 2000㎿(메가와트) 규모의 태양광 발전소를 건설한다. 발전 용량은 카타르 75만 채에 전력을 공급할 수 있는 수준으로 추산된다. 부지 규모는 여의도 면적의 9배에 달하는 27㎢이며, 사용되는 태양광 패널은 274만 장에 이른다. 카타르 최대 태양광 발전 사업으로, 한국 건설 기업이 시공하는 태양광 발전사업 중 역대 최대 용량이라고 삼성물산은 밝혔다.

삼성물산은 앞서 카타르 라스라판과 메사이드 지역에서 875㎿ 규모의 태양광 발전 프로젝트를 성공적으로 수행한 데 이어 듀칸 프로젝트까지 따내 카타르 전체 태양광 발전 용량의 80%가량을 단독으로 맡게 됐다. 삼성물산 관계자는 “카타르에서 다수 프로젝트를 수행하며 쌓은 신뢰를 바탕으로 신재생에너지 EPC 분야를 이끌고 있다”고 밝혔다.
#삼성물산#카타르#태양광 발전
윤명진 기자 mjlight@donga.com
