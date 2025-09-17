삼성물산, 1조4600억원 카타르 태양광 발전공사 수주

삼성물산은 카타르 국영 에너지 기업 카타르에너지가 발주한 태양광 발전 프로젝트 낙찰통지서를 수령하고 카타르에너지와 서명식을 열었다고 17일 밝혔다. 삼성물산은 프로젝트의 설계·조달·시공(EPC)을 맡았고, 설계부터 시공까지 전 과정을 단독 수행할 예정이다.
이번 프로젝트는 카타르 수도 도하에서 서쪽으로 80㎞ 떨어진 듀칸 지역에 2030년까지 총 발전용량 2000㎿(메가와트) 규모의 태양광 발전소를 건설한다. 발전 용량은 카타르 75만 채에 전력을 공급할 수 있는 수준으로 추산된다. 부지 규모는 여의도 면적의 9배에 달하는 27㎢이며, 사용되는 태양광 패널은 274만 장에 이른다. 카타르 최대 태양광 발전 사업으로, 한국 건설 기업이 시공하는 태양광 발전사업 중 역대 최대 용량이라고 삼성물산은 밝혔다.
삼성물산은 앞서 카타르 라스라판과 메사이드 지역에서 875㎿ 규모의 태양광 발전 프로젝트를 성공적으로 수행한 데 이어 듀칸 프로젝트까지 따내 카타르 전체 태양광 발전 용량의 80%가량을 단독으로 맡게 됐다. 삼성물산 관계자는 “카타르에서 다수 프로젝트를 수행하며 쌓은 신뢰를 바탕으로 신재생에너지 EPC 분야를 이끌고 있다”고 밝혔다.
