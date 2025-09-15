일신건영, ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’ 10월 분양

일신건영은 오는 10월 충남 천안시 서북구 부대동 부대2지구에서 ‘천안 휴먼빌 퍼스트시티’를 분양할 예정이라고 15일 밝혔다.
천안 휴먼빌 퍼스트시티는 지하 3층~지상 33층, 12개 동, 전용면적 84㎡, 총 1541가구 규모로 조성된다. 전용 84㎡ 단일 면적으로 공급되고 타입별 가구수는 △84㎡A 310가구 △84㎡B 275가구 △84㎡C 335가구 △84㎡D 621가구다.
단지가 들어서는 성성호수공원 생활권은 성성지구·업성지구·부성지구와 함께 2만5000여 가구 규모의 신흥 주거타운이 형성되는 지역으로 천안의 새로운 중심 주거지로 주목받고 있다.
천안 휴먼빌 퍼스트시티는 성성호수공원과 불당지구를 모두 누릴 수 있는 입지를 갖췄다. 단지 앞에는 초등학교가 신설될 예정이며 부성중·오성고 등 초·중·고 학군과의 연계가 가능하다. 또한 성성지구 및 불당동 학원가 이용도 편리해 학부모 수요의 관심이 예상된다.
교통여건도 양호하다. 삼성대로와 맞닿아 있어 삼성전자 천안캠퍼스, 천안제3일반산업단지 등으로의 이동이 수월하고 삼성대로와 연결된 번영로 이용도 편리하다. 천안IC 접근성도 좋아 경부고속도로와 당진~청주 고속도로를 통한 광역 이동 여건이 우수하다. 여기에 2029년 개통 예정인 1호선 부성역이 가깝고 GTX-C노선 연장 계획이 검토 중인 천안역으로도 빠르게 이동할 수 있다.
KTX천안아산역을 비롯해 천안고속터미널, 신세계백화점, 코스트코, 이마트, 천안시청, 천안종합운동장 등 생활 인프라도 가깝다.
특히 천안 휴먼빌 퍼스트시티’는 천안에서 처음 공급되는 휴먼빌 브랜드 단지로 다양한 특화 설계가 적용될 예정이다.
다양한 특화 설계도 적용된다. △84㎡A는 대형 주방 구조와 다이닝 공간을 강조한 주방특화형 △84㎡B는 벽체 선택을 통해 거실과 인접 침실을 확장할 수 있는 거실특화형 △84㎡C는 팬트리·드레스룸·현관수납을 강화한 수납특화형 △84㎡D는 3면 발코니와 4개 침실을 갖춘 공간특화형으로 설계됐다고 한다.
1541가구 규모를 바탕으로 한 커뮤니티 시설도 눈에 띈다. 지하 2층에는 라운지와 다이닝 공간, 연령대별 키즈존, 실내 체육관, 스터디룸, 오픈도서관 등이 조성된다. 지하 3층에는 피트니스 클럽(GX룸 포함), 스크린골프 시설, 라커룸, 샤워실, 미팅룸, 취미룸 등이 들어선다.
분양 관계자는 “성성호수 생활권과 불당지구 인프라를 동시에 누리는 단지로 일찌감치 관심을 받아왔다”면서 “상품 설계와 분양가 경쟁력 모두를 갖춘 만큼 좋은 성과를 기대한다”고 말했다.
댓글 0