“조니워커, 세계 판매 1위 스카치위스키 선정”

26일 디아지오코리아와 유로모니터 인터내셔널에 따르면 조니워커는 지난해 스카치위스키 카테고리에서 전 세계 소매 판매액 및 판매량 기준 가장 많이 팔린 것으로 나타났다.
조니워커는 다양한 라벨 제품과 한정판 등 특별한 에디션을 꾸준히 선보이고, 관련 마케팅 활동을 통해 새로운 소비자층을 지속적으로 확보하며 글로벌 시장에서 확고한 입지를 다져왔다.
국내에서는 프리미엄 스카치위스키의 대명사인 조니워커 블루를 필두로, 입문용 위스키로 불리는 블랙, MZ세대의 데일리 위스키로 자리 잡은 블랙 루비와 블론드 외에도 더블 블랙, 골드, 그린, 레드 등 다양한 컬러별 라인업을 선보이고 있다.
특히 지난해 처음 선보인 조니워커 블론드는 조니워커 최초로 믹솔로지를 위해 개발된 위스키로, 하이볼과 칵테일을 즐기며 자유로운 커스터마이징을 시도하는 트렌디한 소비자층을 겨냥해 아시아 태평양 지역에서 한국에 가장 먼저 선보이기도 했다.
이와 함께 조니워커는 브랜드 철학인 ‘킵 워킹(Keep Walking)’에 담긴 도전과 혁신의 메시지를 기반으로 국내 시장에서 활발한 마케팅 활동을 펼치고 있다. 지난해에는 ‘조니워커 블랙 오징어 게임 에디션’을 한정 수량 출시하며, 성수동에서 체험형 엔터테인먼트와 스페셜 칵테일을 즐길 수 있는 팝업 공간을 운영했다. 조니워커 블랙 루비 출시 때는 K팝 이벤트, 전시 등과 연계해 한 번 더 국내 소비자와 접점을 넓혔다.
이밖에도 한정판 제품을 선호하는 국내 소비자들의 특성에 맞춰 주요 특별 에디션도 적극적으로 선보이고 있다.
프라트메시 미슈라 디아지오코리아 대표는 “조니워커가 세계 판매 1위 스카치 위스키로 자리매김할 수 있도록 관심과 사랑을 보내준 많은 소비자들께 감사를 전한다”며 “조니워커는 ‘킵 워킹’ 철학에 따라 시대의 변화에 맞춰 끊임없이 진화해왔으며, 앞으로도 멈추지 않고 나아가며 더 많은 소비자들이 브랜드를 경험할 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 전개해 나가겠다”고 말했다.
