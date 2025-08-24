서울시 청년안심주택, 올해 신규 인허가 ‘0’…취소·미착공도 속출

올해 서울시 청년안심주택 신규 인허가 물량이 한 건도 없고 취소·미착공 현장까지 속출하는 것으로 나타났다. 임대료가 인근 시세 대비 반값 수준이라 수요가 높지만 고금리에 공사비가 늘며 사업 환경이 악화된 상황에 관련 정책까지 변경되면서 사업성이 나빠지자 공급이 급감하고 있는 것으로 분석된다. 24일 서울시에 따르면 올해 청년안심주택 대상 신규 인허가 건수는 0건으로 집계됐다. 2021년에는 44곳(1만6089채)에 인허가를 내줬지만 2023년 10곳(3174채) 2024년 4곳(1393채)로 급격하게 줄고 있다. 청년안심주택은 서울시에서 만 19~39세 무주택 청년과 신혼부부를 대상으로 공급하는 임대주택이다. 민간사업자는 용적률 상향 등 인센티브를 받는 대신 임대의무기간 8년 혹은 10년 동안 임대료 증액 5% 상한, 갱신요구권 등을 적용받는다. 첫 입주 때는 임대료를 시세 대비 15% 낮게 책정해야 하는데, 임대료 증액 상한이 있다보니 초기에 공급된 안심주택은 최근 임대료가 시세 대비 절반 수준인 곳도 있다. 이 때문에 청년층에게 인기가 높은 편이다. 하지만 청년안심주택 공급 연결 고리는 서서히 끊어지고 있다. 현재까지 인허가를 받고도 공사하지 않고 있거나 사업을 취소한 현장은 22곳으로 4400여 채 수준이다. 이 가운데 공사비·금리 상승 등을 이유로 착공하지 않는 현장은 9곳이었다. 인허가 후 사업을 취소한 곳은 13곳이었는데 올해에만 4곳(733채)에서 취소했다. 이처럼 청년안심주택 공급이 사라지는 이유는 공사비, 정책 등 사업 리스크가 모두 높아졌기 때문이다. 건설공사비지수는 2020년 대비 31% 오르며 신규 진입 비용이 높아졌다. 임대의무기간은 초기 8년이었지만 2020년 8월 이후 인허가를 받는 사업장은 10년으로 2년 연장됐다. 올해 1월부터는 사업자가 의무적으로 가입해야 하는 임대보증금반환보증 기준도 까다로워지면서 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출을 받은 사업자는 사실상 가입이 불가능한 상황이다. 최근에는 의무임대기간이 끝나가는 기존 사업자까지 적자 부담이 커지고 있다. 청년안심주택은 시세 대비 낮은 임대료를 책정하기 때문에 임대 기간이 길어질수록 적자폭이 커진다. 이 때문에 대부분 사업자는 의무임대기간이 끝난 뒤 임대주택을 매각해 사업비를 회수한다. 하지만 동아일보 취재 결과 최근 서울시는 의무임대기간이 끝나더라도 세입자가 계약갱신요구권을 쓸 수 있도록 해야 한다는 공문을 보낸 것으로 확인됐다. 2020년 7월 계약갱신요구권이 도입되기 전에 인허가를 받은 현장도 소급해 적용을 받는 것이다. 이번 서울시 해석은 청년안심주택 중 약 1만채에 영향을 미칠 것으로 보인다. 임대의무기간이 2028년까지인 청년안심주택은 2765채이고 2029년(3039채), 2030년(3471채) 등 점차 늘어난다. 한 청년안심주택 사업자는 “매년 20억 원의 적자를 보고 있는 상황이라 임대기간 연장은 재무적으로 치명적”이라고 하소연했다. 전문가들은 안정적인 임대주택 공급을 지속하려면 제도 개선이 필요하다고 조언했다. 송인호 한국개발연구원(KDI) 경제정보센터 소장은 “전세의 월세화가 가속화하는 상황에서 민간임대의 역할이 중요하다”며 “건설경기가 악화한 만큼 사업자들의 숨통을 트일 방법도 고려해봐야 한다”고 설명했다.
