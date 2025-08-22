편의점 간편식도 덕후 저격… ‘좀비딸’ 컬래버 통했다

[Food&Dining] 세븐일레븐
좀비딸 삼각김밥-애용이 샌드위치 출시
SNS 관심 모으며 간편식 카테고리 1위
영화로 재탄생한 네이버웹툰 인기 작품 ‘좀비딸’의 IP(지식재산권) 흥행에 편의점 세븐일레븐(대표 김홍철)의 좀비딸 푸드 간편식도 뜨거운 반응을 얻고 있다.
세븐일레븐은 지난달 30일 개봉한 웹툰 기반 제작 영화 ‘좀비딸’이 올해 최단 기록으로 300만 관객을 돌파하며 화제를 얻음에 따라 개봉일에 맞춰 출시했던 좀비딸 IP 컬래버 푸드 간편식 2종(좀비딸 로스팜마요계란볶음밥삼각김밥, 좀비딸 애용이애플&치즈냥샌드위치) 역시 각 카테고리별 1위를 달성했다고 밝혔다.
좀비딸은 네이버웹툰에서 2018년부터 2020년까지 연재됐다. 좀비라는 소재를 유머와 가족애라는 색다른 시각으로 풀어내며 큰 인기를 끌었고 탄탄한 팬층까지 보유한 작품이다. 세븐일레븐 좀비딸 푸드 간편식 역시 이러한 인기 캐릭터들과 스토리텔링을 상품에 잘 담아내 소비자들의 관심을 많이 받고 있다.
좀비딸 로스팜마요계란볶음밥삼각김밥 패키징에는 밤순과 애용이가 그려져 있으며 밤순 여사가 해주는 계란볶음밥이라는 콘셉트를 담았다. 좀비딸 애용이애플&치즈냥샌드위치는 애용이가 샌드위치를 꼭 끌어안은 듯한 이색적인 패키징이 돋보이며 영화 속 애용이의 색을 연상할 수 있는 노란 체더치즈, 사과잼 등이 들어 있다.
좀비딸 푸드 간편식은 각종 커뮤니티 및 SNS 채널에서도 좋은 반응을 얻고 있다. ‘요즘 편의점 간편식이 재미와 맛, 덕질의 즐거움까지 주는 것 같다’ ‘애용이가 샌드위치를 안고 있어서 이건 안 살 수가 없다’ 등 영화를 본 관객들의 호기심을 자극하며 구매욕을 불러일으키고 있다.
세븐일레븐은 이러한 소비자 호평 속 지난 6일 ‘좀비딸 애용이치즈냥계란김밥’을 추가로 출시했다. 애용이를 떠올리면 생각나는 노란 체더치즈와 계란이 들어가 있는 부드럽고 녹진한 김밥이다. 김밥을 들고 행복해하는 귀여운 애용이의 모습이 패키징에 담겨 있다.
세븐일레븐은 좀비딸 간편식 출시를 기념해 지난 17일까지 좀비딸 간편식 구매 후 세븐일레븐 모바일 앱 스탬프 적립 시 ‘네이버웹툰 쿠키’ 10개 증정 행사와 스탬프 10개 적립 또는 인스타그램 댓글 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 영화 예매권을 증정하는 이벤트를 진행했다. 또한 지난 14일에는 좀비딸 IP 흥행 감사 이벤트로 좀비딸 푸드 2종(김밥, 샌드위치) ‘500원 핫딜 행사’도 진행했다. 세븐일레븐 모바일 앱에서 예약 판매한 이번 핫딜 행사는 저렴한 가격으로 제공돼 1시간여 만에 완판됐다.
세븐일레븐은 편의점 간편식도 하나의 콘텐츠가 되는 시대가 된 만큼 향후에도 다양한 IP 컬래버를 통해 색다른 편의점 미식 경험을 선사할 예정이다. 대표적으로 지난달부터는 메이저리그에 진출한 야구 스타 이정후와 손잡고 햄버거, 파스타, 비빔밥 등 다양한 푸드 간편식 시리즈를 선보여오고 있다. 상품 내에는 이정후 선수의 모습이 담긴 랜덤 씰이 동봉돼 있어 맛과 재미 요소까지 담아냈다.
