‘글로벌 지재권 톱50’ 한국 0개, 미국 32개

日 7개, 中-佛도 2개씩 포함
K콘텐츠가 전 세계적인 사랑을 받고 있지만 아직 세계 지식재산권(IP) 톱50에 한국 IP는 단 하나도 이름을 올리지 못한 것으로 나타났다.
대한상공회의소가 17일 낸 ‘지식재산권의 산업화 방안 보고서’에 따르면 ‘세계적 지재권자(글로벌 톱 라이센서) 50’ 명단에 미국 32개, 일본 7개, 중국·프랑스 각각 2개의 IP가 포함됐지만 한국은 단 1개도 없는 것으로 나타났다. 순위는 지난해 각 IP를 기반으로 만들어진 상품의 판매액을 기준으로 매겼다.
1등은 미국 월트디즈니의 미키마우스로 IP 관련 상품 판매액이 총 620억 달러(약 86조2000억 원)였다. 미국은 이 밖에도 NBC 유니버셜의 위키드(170억 달러), 해즈브로의 트랜스포머(161억 달러), 워너브러더스의 배트맨(150억 달러) 등을 보유했다.
일본 포켓몬 컴퍼니의 포켓몬은 7위로 판매액 120억 달러를 기록했다. 또 산리오의 헬로키티가 판매액 84억 달러를 기록하며 10위에 이름을 올렸다. 캐나다 와일드브레인의 스누피는 35억 달러로 18위, 중국 알파그룹의 양과 회색늑대가 7억2000만 달러로 44위였다.
보고서는 “한국은 원천 IP가 부족한 데다 IP 활용 전략이 부족하다”며 “웹툰, 게임, 공연 등 수익 모델을 확장하고 슈퍼 IP를 지원할 법안을 만들어야 한다”고 조언했다.
박현익 기자 beepark@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0